A Europa não está a dar à Ucrânia a consistência de que necessita neste momento

A decisão da União Europeia (UE) de abrir negociações com a Ucrânia para aderir ao bloco europeu é simultaneamente um passo tangível, em frente, e um momento simbólico importante. O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, passou os últimos dias a dizer aos seus homólogos europeus como a adesão à UE era importante para a Ucrânia.

Mas os festejos em Kiev foram atenuados quando, poucas horas depois, a UE disse que não tinha conseguido chegar a um acordo sobre o envio de uma tranche de 55 mil milhões de dólares de novos financiamentos para a Ucrânia.

Isto é muito mais do que uma mosca na sopa para a Ucrânia. Surge após meses de receios entre os funcionários ucranianos e outros funcionários europeus de que o Ocidente - tão unido na sua força para com a Ucrânia desde fevereiro de 2022 - se tivesse finalmente cansado das intermináveis conversas sobre a ajuda à Ucrânia.

Os momentos individuais são importantes na diplomacia, é claro. Os momentos simbólicos têm um significado e a decisão de iniciar conversações de adesão com a Ucrânia terá enviado uma mensagem ao Kremlin. Mas o contexto em que um momento individual acontece é muitas vezes mais importante.

Nos últimos meses, especialmente desde que o conflito entre Israel e Hamas desviou as atenções da Ucrânia, a sensação de cansaço geral do Ocidente em relação à Ucrânia tornou-se mais aguda. As discussões sobre dinheiro nos Estados Unidos têm-se misturado com as disputas na Europa de uma forma que cria um quadro geral de cansaço ocidental.

É neste contexto que os anúncios de quinta-feira da UE devem ser vistos.

Sim, a adesão ao bloco é uma prioridade fundamental, mas os procedimentos complicados da UE significam que ainda pode demorar mais de uma década e requer que a guerra termine, de uma forma ou de outra. Isto significa que a Ucrânia em tempo de guerra nunca beneficiará efetivamente da adesão à UE, independentemente do que a próxima década lhe reservar.

E tendo em conta a dificuldade em chegar ao acordo de quinta-feira, é importante recordar que, ao longo de todo o processo de adesão, haverá muitas oportunidades para os Estados-Membros se empenharem - sobretudo a Hungria. Qualquer país que seja atualmente um beneficiário líquido de fundos da UE ficará em pior situação se a Ucrânia aderir ao bloco, enquanto os contribuintes líquidos verão a sua taxa de adesão à UE aumentar. A Europa apoia a Ucrânia, é certo, mas é na UE que o dinheiro fala.

A incapacidade da UE para chegar a um acordo sobre o financiamento constitui, sem dúvida, o problema mais imediato para a Ucrânia, uma vez que Kiev precisa de dinheiro para continuar a travar esta guerra.

Mas tanto os anúncios sobre o dinheiro como sobre a adesão revelam o maior problema político da Ucrânia na Europa: a coerência.

Há já algum tempo que os responsáveis de toda a Europa têm vindo a informar quem quer que os ouça de que a coerência é, em última análise, a coisa mais importante para a Ucrânia neste momento. A Ucrânia precisa de saber quando e quanto dinheiro está a chegar, a um nível puramente prático.

A nível político, a Ucrânia precisa de saber exatamente qual é a solidez do apoio dos seus principais aliados e onde estão os pontos fracos. O facto de o plano de apoio financeiro ser adiado para o próximo ano não significa que os resistentes mudem subitamente de ideias. O mais provável é que encontrem outras razões para fazer política.

A incoerência dos seus aliados nos últimos meses teve um impacto negativo na Ucrânia. No mundo de soma zero da geopolítica, isto equivale aproximadamente a mau para a Ucrânia, logo bom para a Rússia.

A situação não é irreparável, insistem diplomatas. Mas requer consistência em tudo, desde a retórica à ação. E os aspetos positivos da noite de quinta-feira, dizem os responsáveis políticos, foram maciçamente ultrapassados pelos aspetos negativos da inconsistência da Europa.