UE alerta para “enorme risco” de atentados terroristas até ao final do ano

O aviso é da comissária europeia para os Assuntos Internos e está diretamente ligado à guerra entre Israel e o Hamas. Segundo Ylva Johansson, existe um “enorme risco” de ataques terroristas durante o mês de dezembro em solo europeu, à medida que nos aproximamos do Natal e do Ano Novo.

“Face à guerra entre Israel e o Hama e a polarização que provoca na nossa sociedade, e com as épocas festivas a aproximarem-se, existe um enorme risco de ataques terroristas na União Europeia”, disse Johansson aos jornalistas à entrada para o Conselho de Justiça e Assuntos Internos, na terça-feira. “Vimo-lo recentemente em Paris, infelizmente também assistimos a isso antes.”

O alerta surge depois de, no passado sábado, um turista alemão ter sido morto num ataque perto da Torre Eiffel, executado por um homem que terá jurado fidelidade ao Daesh, indicou a Procuradoria-Geral de França.

Em outubro, um professor francês foi esfaqueado até à morte numa escola em Arras, em Pas-de-Calais, num ataque que as autoridades também classificaram como terrorista. Já no final de novembro, os serviços de informação da Alemanha tinham avisado que a guerra entre Israel e o Hamas veio aumentar os riscos de atentados por muçulmanos radicalizados a viver no país.

O Hamas, grupo islamita que controla a Faixa de Gaza desde 2007, lançou um ataque sem precedentes contra Israel a 7 de outubro, matando 1.200 pessoas e levando centenas de reféns para o enclave palestiniano. Em resposta, o Estado hebraico lançou uma ofensiva aérea e terrestre contra o território que, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, já provocou mais de 15 mil mortos, na sua maioria mulheres e crianças.

Com a guerra prestes a entrar no terceiro mês consecutivo, a UE tem assistido a um aumento de crimes antissemitas. Os riscos de atentados nos Estados-membros foram um dos tópicos que dominaram a reunião de ontem, durante a qual Johansson anunciou 30 milhões de euros adicionais para “proteger locais de culto” que possam ser potenciais alvos.