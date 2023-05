Ativistas tentam travar em tribunal nova lei anti-homossexuais promulgada no Uganda

Pena de morte para homossexuais aprovada no parlamento do Uganda

Pena de morte para alguns atos homossexuais: lei entrou em vigor no Uganda e a ONU está "chocada"

Ativistas dos direitos da comunidade LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgénero) apresentaram esta terça-feira recurso no Tribunal Constitucional do Uganda para tentar derrubar a lei, promulgada na segunda-feira pelo Presidente, Yoweri Museveni, que endurece as penas para homossexuais.

O Uganda já criminalizava atos homossexuais, mas a nova lei endurece ainda mais as punições, com uma possível pena de morte se as relações envolverem menores ou a transmissão de uma doença.

Uma vez promulgada a reforma da lei, a única forma de impedir a sua aplicação é através dos tribunais.

Organizações de defesa dos direitos humanos criticaram o novo texto, assim como o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e a União Europeia, enquanto os Estados Unidos, importante parceiro comercial do país africano, ameaçaram impor sanções.

O Tribunal Constitucional já vetou um texto anterior, há oito anos, por razões processuais e agora dez ativistas e uma organização apresentaram um novo recurso na esperança de alcançar o mesmo resultado, como explicou um dos queixosos, Richard Smith Lusimbo, à agência de notícias Bloomberg.

O Presidente do Uganda promulgou na segunda-feira a nova e dura legislação anti-homossexuais, apoiada por muitos neste país da África Oriental.