Pelo menos 25 mortos em ataque a escola no Uganda

Pelo menos 25 pessoas morreram num "ataque terrorista" contra uma escola no oeste do Uganda, declarou este sábado o porta-voz da polícia do país da África Oriental.

"Até ao momento, foram encontrados 25 corpos e transferidos da escola para o hospital de Bwera", declarou o porta-voz Fred Enanga.

O autarca Bilal Katamba, porta-voz das operações militares de Uganda na República Democrática do Congo (RDC), disse que cerca de 20 a 25 rebeldes atacaram a escola secundária Lhubirira, em Mpondwe, entre 23h e meia-noite, revela a CNN Internacional. Do ataque resultou ainda um incêndio que as autoridades estão a tentar extinguir. Os militares suspeitam que mais cadáveres possam ser encontrados assim que as chamas forem apagadas

Bwera situa-se perto da fronteira com a República Democrática do Congo (RDCongo).