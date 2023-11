Designer de moda usou borboletas. Vivas. Em vestidos. Acabou a pedir desculpa

Na sequência das críticas do grupo de defesa dos direitos dos animais PETA por ter usado borboletas vivas em vestidos, o fundador da marca japonesa Undercover pediu desculpa e prometeu nunca mais usar animais vivos nas suas criações.

"Lamento ter aprisionado borboletas que podiam voar livremente no céu", afirmou Jun Takahashi numa carta à PETA, que partilhou com a CNN na terça-feira.

Os vestidos "terrarium" da Undercover, que continham flores e borboletas vivas, foram um momento de beleza etérea durante o desfile primavera-verão 2024 da marca na Semana da Moda de Paris, em setembro, mas os vestidos suscitaram preocupação entre os activistas dos direitos dos animais sobre o bem-estar dos insectos.

A PETA escreveu a Takahashi em outubro para o informar de que as borboletas utilizadas para exibições públicas são "tipicamente arrancadas da natureza ou criadas em cativeiro em quintas" e que muitas são esmagadas ou morrem enquanto são transportadas "como carga" em envelopes e pequenas caixas.

O grupo citou a Associação Norte-Americana de Borboletas, dizendo que "muitos organizadores de casamentos agora evitam borboletas em casamentos porque (muitas vezes) chegam mortas ou meio mortas".

Na sua resposta, datada de 17 de outubro, Takahashi disse que queria que as borboletas do seu espetáculo fossem seguras e saudáveis. Escreveu que a sua equipa as encomendou a um criador "ético" e que lhes deu uma alimentação adequada e um amplo espaço para respirarem e voarem, mantendo-as à temperatura correcta.

Os vestidos "terrarium" de outro mundo, cheios de flores e borboletas, fizeram parte do final do desfile da Undercover em setembro. Victor VIRGILE/Gamma-Rapho/Getty Images

Mas o estilista acrescentou que, embora a sua marca se tenha esforçado por criar o "ambiente mais confortável possível" para as criaturas, sabia que tinha sido um erro. "Senti-me culpado, mas decidi colocar borboletas no vestido para a minha própria criação", escreveu.

Takahashi disse que libertou os insectos num parque imediatamente após o desfile, embora a carta da PETA refira que as borboletas criadas em cativeiro "lutam para encontrar fontes de alimento e raramente sobrevivem" na natureza, podendo também "espalhar doenças às populações locais de insectos".

Um porta-voz da PETA disse à CNN na terça-feira que um representante da organização se reuniu pessoalmente com Takahashi para agradecer a sua carta e que tiveram uma "discussão construtiva".

Na sua carta, o designer disse que desenvolveu pela primeira vez uma afinidade com as borboletas no funeral da sua avó, há duas décadas. "Fui a um rio próximo e uma borboleta branca passou a voar e não saiu do meu lado", disse. "Esta experiência fez-me sentir muito feliz, pensando que a minha avó estava a aproximar-se de mim." Desde então, acrescentou Takahashi, teve outras experiências igualmente evocativas com os insectos.

"Espero que apreciem a nossa boa vontade e, por favor, não hesitem em informar-nos mais sobre este assunto, pois queremos aprender a comportar-nos melhor", informou a PETA, acrescentando: "Rezo para que as borboletas voltem a estar ao meu lado".

A loja de departamento nova-iorquina Barneys deixou de apresentar insetos nas suas vitrinas depois de enfrentar queixas semelhantes da PETA sobre a utilização de borboletas monarca vivas em 2018.

A organização de defesa dos direitos dos animais também tem campanhas que visam o que chama de "crueldade sistémica" no comércio de couro, mohair, lã, caxemira, penugem e peles.