Um utensílio usado na manicure pode causar danos no ADN e mutações nas células humanas - o que diz esta investigação

A radiação dos secadores de unhas pode danificar o ADN e causar mutações cancerígenas nas células humanas, segundo um estudo - e isso pode levar-nos a pensar se vale a pena correr esse risco.

Alguns dermatologistas afirmam que as conclusões de um estudo publicado em janeiro na revista Nature Communications não são novas no que diz respeito às preocupações com a luz ultravioleta, ou UV, proveniente de qualquer fonte. De facto, os resultados reafirmam a razão pela qual alguns dermatologistas alteraram a forma como fazem as suas manicures de gel ou deixaram de as fazer.

"As descobertas contribuem para os dados já publicados sobre os efeitos nocivos da radiação (ultravioleta) e mostram a morte direta das células e os danos nos tecidos que podem levar ao cancro da pele", diz Julia Curtis, professora assistente de dermatologia na Universidade de Utah, nos EUA, que não esteve envolvida no estudo.

"As camas de bronzeamento estão listadas como cancerígenas e as lâmpadas UV para unhas são minicamas de bronzeamento para as suas unhas, a fim de curar a unha de gel", a afirma Curtis.

Uma forma de radiação electromagnética, a luz ultravioleta tem um comprimento de onda que varia entre 10 e 400 nanómetros, de acordo com o UCAR - Centro para Educação em Ciência.

A luz ultravioleta A (315 a 400 nanómetros), que se encontra na luz solar, penetra mais profundamente na pele e é normalmente utilizada nos secadores de unhas UV, que se tornaram populares na última década. As camas de bronzeamento utilizam 280 a 400 nanómetros, enquanto o espetro utilizado nos secadores de unhas é de 340 a 395 nanómetros, de acordo com um comunicado de imprensa do estudo.

"Se olharmos para a forma como estes dispositivos são apresentados, são comercializados como seguros, sem nada com que nos devamos preocupar", afirmou o autor correspondente Ludmil Alexandrov no comunicado de imprensa. "Mas, tanto quanto sabemos, até agora ninguém estudou estes dispositivos e a forma como afetam as células humanas a nível molecular e celular." Alexandrov tem dois títulos como professor associado de bioengenharia e medicina celular e molecular na Universidade da Califórnia, em San Diego, nos EUA.

Os investigadores expuseram células de seres humanos e de ratinhos à luz UV, descobrindo que uma sessão de 20 minutos levava à morte de 20% a 30% das células. Três exposições consecutivas de 20 minutos provocaram a morte de 65% a 70% das células expostas. As células restantes sofreram danos nas mitocôndrias e no ADN, resultando em mutações com padrões que foram observados no cancro da pele em humanos.

A maior limitação do estudo é que a exposição de linhas celulares à luz UV é diferente da realização do estudo em seres humanos e animais vivos, diz a dermatologista Julie Russak, fundadora da Russak Dermatology Clinic em Nova Iorque. Russak não esteve envolvida no estudo.

"Quando o estamos a fazer (irradiando) dentro de mãos humanas, há definitivamente uma diferença", diz Russak. "A maior parte da irradiação UV é absorvida pela camada superior da pele. Quando se irradiam diretamente as células na placa de Petri, é ligeiramente diferente. Não há qualquer proteção da pele, dos corneócitos ou das camadas superiores. É também uma irradiação UVA muito direta."

Mas este estudo, juntamente com provas anteriores - como relatos de casos de pessoas que desenvolveram carcinomas de células escamosas, a segunda forma mais comum de cancro da pele, em associação com secadores UVA - significa que devemos "definitivamente pensar mais sobre a exposição das nossas mãos e dos nossos dedos à luz UVA sem qualquer proteção", diz Shari Lipner, professora associada de dermatologia clínica e diretora da divisão de unhas do NewYork-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center. Lipner não esteve envolvida no estudo.

Como reduzir a exposição à luz UV quando vai à manicura

Se está preocupada com as manicures de gel mas não quer desistir delas, existem algumas precauções que pode tomar para mitigar os riscos.

"Aplique um protetor solar de largo espetro que contenha zinco e titânio à volta das unhas e use luvas UV com as pontas dos dedos cortadas quando for altura de curar as unhas", diz Curtis, que não faz manicuras de gel. "Eu recomendaria alternativas às unhas de gel, como os novos envoltórios que estão disponíveis online." (Os envoltórios ou tiras de unhas de gel são produtos de unhas de gel aderentes que nem sempre requerem ser definidos por secadores de unhas UV).

Alguns salões usam luzes LED, que "se pensa não emitirem luz UV ou emitirem quantidades muito, muito menores", diz Lipner.

Lipner faz manicuras regulares - que normalmente duram sete a dez dias -, não num esforço para evitar a luz UV, mas sim porque não gosta da imersão em acetona que afina as unhas e que envolve as manicuras de gel.

"As manicuras normais são simplesmente secas ao ar", acrescenta. "As manicures de gel têm de ser curadas ou seladas, e os polímeros do verniz têm de ser ativados, o que só pode ser feito com as luzes UVA."

Se tem feito regularmente manicuras de gel, Lipner recomenda que consulte um dermatologista certificado que possa examinar a sua pele em busca de quaisquer precursores do cancro da pele e tratá-los antes de se tornarem problemas graves (a luz ultravioleta também pode envelhecer a pele, aparecendo como manchas solares e rugas, diz Lipner).

Não há dados suficientes para que os especialistas avaliem a frequência com que as pessoas podem fazer manicures de gel sem se colocarem em risco, refere Lipner. Mas Curtis recomenda guardá-las para ocasiões especiais.

Russak não faz manicuras de gel com muita frequência, mas usa protetor solar e luvas quando o faz, revela a própria. A aplicação prévia de soros ricos em antioxidantes, como a vitamina C, também pode ajudar, acrescenta.

"Como dermatologista, troco de luvas provavelmente três ou quatro vezes com apenas um doente. E com um verniz de unhas normal, após três ou quatro mudanças de luvas, o verniz desaparece", conta Russak. "A manicure de gel tem, sem dúvida, uma longevidade muito maior, mas será que vale mesmo a pena correr o risco de fotoenvelhecimento e de desenvolvimento de cancro da pele? Provavelmente não."

As pessoas com um historial de cancros da pele ou que são mais fotossensíveis devido a uma pele mais clara ou albinismo, medicamentos ou imunossupressão devem ter mais cuidado ao tomar precauções, dizem os especialistas. Mas seja qual for o seu risco, os dermatologistas com quem a CNN falou pediram cautela.

"Infelizmente, não é possível uma proteção total, pelo que a minha melhor recomendação é evitar completamente estes secadores", afirma Joshua Zeichner, professor associado de dermatologia no Hospital Mount Sinai, em Nova Iorque.