Dois homens apanhados em flagrante a tentar roubar lanchas de alta velocidade da GNR

A Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da Guarda Nacional Republicana deteve, esta segunda-feira, no Algarve, dois homens por tentativa de furto de embarcações de alta velocidade (EAV).

A detenção ocorreu às 4:00 da madrugada no cais de atracação do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Vila Real de Santo António, tendo um dos sujeitos tentado escapar a nado, mas sem sucesso.

Os dois indivíduos são de nacionalidade estrangeira e estavam encapuzados e “equipados com ferramentas”, tendo começado “de imediato a atuar nos motores e canhões de ignição, no sentido de os colocar em funcionamento, com o intuito de furtar os meios marítimos ao serviço da GNR”.

De acordo com o comunicado enviado às redações, os indivíduos, de 23 e 24 anos, “foram detetados pela Equipa Marítima do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Vila Real de Santo António, quando entraram no cais de atracação, contornando a vedação e dirigindo-se no imediato a duas embarcações, utilizadas para patrulhamento e interceção”.

As autoridades dizem que “considerando o modus operandi utilizado, existem fortes suspeitas da relação dos indivíduos detidos com outras situação análogas, relacionadas com o furto de embarcações em cais pertencentes às forças de segurança”.

Recorde-se que no início do mês, uma lancha rápida da Polícia Marítima de Faro foi furtada, tendo a embarcação sido apreendida a uma rede internacional de tráfico de haxixe.

Os homens serão presentes no Tribunal Judicial de Vila Real de Santo António.