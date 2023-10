Mestrados desta universidade portuguesa estão entre os melhores do mundo

Quatro mestrados da Faculdade de Economia da Universidade do Porto estão entre os melhores do mundo, segundo o ranking Quacquarelli Symonds (QS), cujos resultados da edição de 2023 foram divulgados esta quarta-feira.

“A Faculdade de Economia da Universidade do Porto destaca-se no ranking mundial da QS com o mestrado em Marketing (91-100º), o mestrado em Gestão (101-110º), o mestrado em Modelação, Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão (101º) e o mestrado em Finanças (111-120º)”, anunciou a escola, numa nota enviada às redações.

Importa explicar que as classificações nesta tabela têm por base cinco critérios principais: empregabilidade, cargos ocupados por antigos alunos, diversidade dos estudantes e do corpo docente, liderança de pensamento (reputação académica, produtividade científica, entre outros), value for money (custo do mestrado, salário dos diplomados, entre outros).

Anualmente, este ranking mundial é desenvolvido pela consultora britânica Quacquarelli Symonds (QS), com base na perspetiva de mais de 61 mil empregadores e 48 mil académicos.

Perante os resultados obtidos na edição deste ano, o diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Óscar Afonso, realça: “o facto de termos alcançado, nos últimos anos, uma posição destacada nos rankings da QS é um testemunho do nosso compromisso com a excelência. Estamos determinados a continuar a moldar e a preparar os economistas e gestores líderes de amanhã”.