Mais de 8 mil estudantes colocados na 2ª fase de acesso ao Ensino Superior

Mais 8.190 estudantes foram colocados na segunda fase de acesso ao Ensino Superior, de acordo com o balanço feito este sábado pelo Ministério da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior (MCTES). Dos alunos agora colocados, 76% ficaram nas três primeiras opções da candidatura.

Nesta segunda fase, apresentaram-se a concurso 20.399 candidatos. Destes, 4.395 não tinham concorrido à primeira fase, 6.675 tinham concorrido à primeira fase, mas não tinham conseguido colocação, 2.115 tinham concorrido à primeira fase, ficaram colocados, mas não se tinham matriculado e 7.314 foram colocados na primeira fase, matricularam-se, mas decidiram concorrer de novo para tentar melhor sorte em relação ao curso e instituição pretendidos, por exemplo.

Estavam disponíveis nesta segunda fase do concurso 9.952 vagas, a que acresceram 2.071 vagas libertadas por candidatos colocados e matriculados na primeira fase que foram agora colocados na segunda fase, e 103 vagas adicionais.

Colocações na 2ª fase de acesso ao Ensino Superior

Os resultados da segunda fase do concurso foram divulgados este domingo e estão disponíveis no site da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES). Para os estudantes agora colocados, a matrícula e inscrição são realizadas entre 17 e 19 de setembro, junto da instituição de ensino superior respetiva.

Na sequência dos resultados da segunda fase, estão ainda disponíveis 3.936 vagas, que podem ser agora disponibilizadas para a terceira fase do Concurso Nacional de Acesso ou reverter para os concursos especiais e para os concursos de mudança de curso ou instituição. Cada instituição de ensino superior decide, para cada um dos seus cursos, sobre a abertura da terceira fase do concurso. Se a decisão for positiva, é também a instituição que fixa ainda o número de vagas, em valor igual ou inferior às vagas sobrantes da segunda fase, acrescidas das vagas não ocupadas pelos estudantes colocados nesta fase que não realizaram a matrícula e inscrição. As vagas colocadas a concurso são divulgadas no dia 22 de setembro, também no site da Direção-Geral do Ensino Superior. A candidatura é apresentada no site da DGES, entre 22 a 25 de setembro.

No total da primeira e segunda fase, entraram este ano no ensino superior público, 50.767 novos estudantes. Na primeira fase do concurso nacional de acesso já tinham sido colocados 49.462 estudantes, dos quais se matricularam 44.648.