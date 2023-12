Mais de 30 urgências com constrangimentos na próxima semana em todo o país

Na próxima semana, 31 serviços de urgência vão funcionar com constrangimentos em todo o país. Em comunicado, o diretor executivo do SNS assume que "o Serviço Nacional de Saúde atravessa um período crítico da sua existência" tendo, por isso, divulgado o Plano de Reorganização da Rede dos Serviços de Urgência desta semana.

"Este contexto resulta de diversas condicionantes, tais como a escassez de recursos humanos na área da saúde, experienciada a nível mundial, o recurso excessivo pelos portugueses a cuidados de saúde em contexto de urgência hospitalar e a elevada dependência histórica do recurso a trabalho extraordinário, por parte dos profissionais de saúde, para manutenção do funcionamento dos diferentes pontos da rede de Serviços de Urgência (SU)", lê-se no comunicado enviado às redações.

Dos 83 pontos de Urgência do país, 31 apresentam constrangimentos (ver lista abaixo), pelo que os utentes devem dirigir-se às instituições de referenciação.

"Em resumo, os Serviços de Urgência do Serviço Nacional de Saúde, com 83 pontos em todo o país, apesar das limitações identificadas, com o forte apoio do INEM, têm demonstrado capacidade de articulação e suporte, garantindo segurança e qualidade na prestação de cuidados de saúde, de forma planeada, organizada, e assegurando a necessária previsibilidade", acrescenta a nota.

Fernando Araújo, que assina a nota, lembra, no entanto, que estarão "o mesmo número de serviços de urgência a operar sem limitações em nenhuma especialidade".

Região Norte

Eixo - Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro

Unidade Hospitalar de Vila Real - Serviço de Urgência Polivalente (constrangimentos na noite de 18 de dezembro e na noite 21 de dezembro) Unidade Hospitalar de Mirandela - Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica (sem serviços de 17 a 23 de dezembro)

Eixo - Hospital de Braga

Hospital de Braga - Serviço de Urgência Polivalente (sem serviços de 17 a 23 de dezembro) Centro Hospitalar Médio Ave - Unidade Hospitalar de Vila Nova de Famalicão - Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica (20 de dezembro e 23 de dezembro) Hospital Santa Maria Maior - Serviço de Urgência Básica (sem cirurgia básica de 17 a 23 de dezembro; sem pediatria e ortopedia nas noites de 17 a 23 de dezembro)

Eixo - Centro Hospitalar Universitário de São João

Unidade Local de Saúde de Matosinhos - Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica (sem cirurgia geral nos dias 17, 18, 22 e 23 de dezembro) Centro Hospitalar Póvoa do Varzim/Vila do Conde – Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica (sem cirurgia geral e ortopedia nas noites de 17 a 23 de dezembro) Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa - Unidade Hospitalar do Vale do Sousa – Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica (sem pediatria a 17 de dezembro; sem cirurgia geral de 17 a 23 de dezembro)

Eixo - Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho

Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga

Unidade Hospitalar de Santa Maria da Feira – Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica (sem serviço de pediatria a 17 de dezembro) Unidade Hospitalar de Oliveira de Azeméis – Serviço de Urgência Básica (sem serviço a 19 de dezembro, na noite de 22 de dezembro e no dia de 23 de dezembro)

Região Centro

Centro Hospitalar Tondela Viseu

Unidade Hospitalar de Viseu – Serviço de Urgência Polivalente (sem ortopedia nas noites de 17 a 23 de dezembro) Unidade Local de Saúde da Guarda - Unidade Hospitalar da Guarda – Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica (sem ortopedia 18, 19, 22 e 23 de dezembro; sem via verde AVC na noite de 19 de dezembro e 21, 22 e 23 de dezembro; sem medicina interna 17, 21, 22 e 23 de dezembro) Unidade Local de Saúde de Castelo Branco – Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica (sem cirurgia geral 22 e 23 de dezembro)

Centro Hospitalar do Baixo Vouga

Unidade Hospitalar de Aveiro – Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica (sem ginecologia/obstetrícia 17 e 23 de dezembro; pediatria na noite de 23 de dezembro; cirurgia geral nas noites de 18, 19, 21 e 22 de dezembro e 23 de dezembro) Unidade Hospitalar de Águeda – Serviço de Urgência Básica (dia de 17 de dezembro e noite de 23 de dezembro) Hospital Distrital da Figueira da Foz – Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica (sem ortopedia a 17 e a 23 de dezembro)

Centro Hospitalar de Leiria

Unidade Hospitalar de Leiria – Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica (sem ginecologia/obstetrícia a 17, 21, 22, 23 e noite de 20 de dezembro, pediatria a 20 de dezembro, cirurgia geral a 17, 22 e 23 de dezembro e Via Verde Coronária a 17 e 23 de dezembro)

Serviços de Urgência Básica em Agrupamentos de Centros de Saúde

ACES Dão Lafões – Centro de Saúde de São Pedro do Sul – Serviço de Urgência Básica (sem serviço durante o dia de 19, 21 e 22 de dezembro)

Região Lisboa e Vale do Tejo

Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte

Hospital de Loures – Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico (sem ginecologia/obstetrícia a 17 de dezembro, sem pediatria a 17 e 23 de dezembro e nas noites de 18 a 22 de dezembro)

Centro Hospitalar do Oeste

Unidade Hospitalar de Caldas da Rainha – Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico (sem ginecologia/obstetrícia e pediatria a 17 de dezembro, sem cirurgia geral a 17 e a 23 de dezembro e sem medicina interna durante o dia de 17 de dezembro) Unidade Hospitalar de Torres Vedras – Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico (sem pediatria nas noites de 17 a 23 de dezembro, sem ortopedia a 23 de dezembro e sem medicina interna na noite de 21 de dezembro)

Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central

Unidade Hospitalar de Torres Novas – Serviço de Urgência Básica (sem pediatria a 17 e a 23 de dezembro) Hospital Distrital de Santarém – Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica (sem ginecologia/obstetrícia de 21 a 23 de dezembro; sem ortopedia a 18 e a 23 de dezembro) Hospital de Vila Franca de Xira – Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica (sem ginecologia/obstetrícia de 21 a 23 de dezembro)

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental – Serviço de Urgência Polivalente (sem ginecologia/obstetrícia a 17 e 23 de dezembro, sem pediatria nas noites de 17 a 23 de dezembro e sem cirurgia geral a 22 de dezembro) Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca - Unidade Hospitalar de Amadora/Sintra – Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica (sem ginecologia/obstetrícia de 17 a 21 de dezembro e sem pediatria nas noites de 17 a 23 de dezembro)

Hospital Garcia de Orta

Hospital Garcia de Orta – Serviço de Urgência Polivalente (sem ginecologia/obstetrícia a 17 e 23 de dezembro e na noite de 22 de dezembro; sem pediatria nas noites de 17 a 23 de dezembro, sem cirurgia geral a 17 e 23 de dezembro e sem Via Verde AVC na noite de 17 e 23 de dezembro. Unidade Hospitalar do Barreiro – Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica (sem ginecologia/obstetrícia e pediatria a 17 de dezembro) Centro Hospitalar de Setúbal – Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica (sem ginecologia/obstetrícia de 18 a 23 de dezembro, sem pediatria de 21 a 23 de dezembro, sem cirurgia geral e ortopedia a 20 de dezembro)

Região Alentejo

Hospital do Espírito Santo de Évora

Hospital do Espírito Santo de Évora – Serviço de Urgência Polivalente (sem pediatria nas noites de 18 a 22 de dezembro e a 23 de dezembro; sem medicina interna nas noites de 18 e 21 de dezembro, a 20 e a 22 de dezembro)

Região Algarve