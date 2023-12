Doentes não urgentes deixam de ser atendidos nas urgências

O Governo quer impedir o acesso de doentes pouco graves aos serviços de urgência dos hospitais, avança o jornal Público.

Uma portaria do ministério da Saúde, que vai ser colocada em discussão pública, prevê que os utentes com pulseira azul ou verde que cheguem à urgência pelo próprio pé, sejam encaminhados para consulta, no mesmo dia ou no dia seguinte, num centro de saúde ou em hospital de dia à semelhança do que acontece noutros países.

Ainda assim, a lista de exceções à obrigatoriedade de avaliação no serviço de urgência é longa: idosos, doentes acamados, vítimas de trauma ou grávidas são algumas das exceções.

A portaria define ainda que o doente terá que contactar primeiro o CODU, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes do INEM antes de se dirigir às urgências.

Em 2022, 44% dos doentes que deram entrada nesses serviços foram casos não-urgentes.