Usher arrasou, escreve a CNN Internacional

Usher arrasa no espetáculo do intervalo do Super Bowl



Usher prometeu uma celebração para o espetáculo do intervalo do Super Bowl e não decepcionou.

O artista vencedor de um Grammy deu início a um mashup de 13 minutos dos seus sucessos com "Caught Up" e uma atuação que foi um reconhecimento da sua residência em Las Vegas. Acompanhado de dezenas de dançarinos, bailarinas e acrobatas, o espetáculo poderia ter sido chamado de "Cirque de Usher".

Seguiu-se "U Don't Have to Call", juntamente com uma saudação à mãe, antes de Usher virar os holofotes para a convidada especial Alicia Keys, que cantou "If I Ain't Got You" antes de seguirem para o seu dueto de sucesso "My Boo".

Já que não seria uma atuação de Usher se não houvesse um pouco de Atlanta presente, um dos produtores mais famosos da cidade, Jermaine Dupri, apresentou "Confessions", que Usher seguiu com "Let It Burn" e "U Got It Bad". Encharcado em suor, Usher despiu a camisola durante alguns minutos - provavelmente para gáudio de muitos.

Mais tarde, juntou-se a ele a cantora H.E.R. na guitarra. A cantora foi a sua "Bad Girl" e proporcionou um momento para o cabeça de cartaz calçar os seus famosos patins para uma coreografia que fluiu diretamente para a pergunta de Lil Jon, "Turn Down For What?".

Já se sabe o que isso significa - um pop do seu êxito "Yeah!" com a participação do rapper Ludacris e das suas famosas rimas.

Em novembro, o cantor disse à CNN que tinha "trabalhado toda a vida para poder" atuar na Super Bowl.

"Vou celebrar uma série de coisas. Vou celebrar os sítios onde estive. Estou a celebrar as inspirações. Vou celebrar a música", afirmou. "Estou a celebrar a dança. Estou a celebrar a ideia deste momento importante para todos os artistas que o tocaram antes e a forma como conseguiram unir o mundo."

Usher também abordou estes temas durante a conferência de imprensa em Las Vegas no início desta semana.

"Estava muito atento ao meu passado, a celebrar o meu presente, que é aqui em Las Vegas, e a pensar para onde vamos no futuro", referiu.

O cantor teve uma longa e aclamada residência de meses em Las Vegas.