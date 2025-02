Governo alarga prazo para validar faturas do IRS após falhas no e-Fatura

O prazo para a verificação e comunicação de faturas para efeitos de IRS foi prorrogado por três dias, permitindo que os contribuintes realizem esta tarefa até ao final de 28 de fevereiro.



Esta decisão surge após se registarem dificuldades de acesso ao e-Fatura, devido ao elevado volume de acessos registado esta segunda e terça-feira, último dia do prazo inicial.



Em comunicado, o Ministério das Finanças aponta que o congestionamento da plataforma do Portal das Finanças e da aplicação e-Fatura "provocou constrangimentos e limitações pontuais de acesso".



Com a prorrogação agora anunciada, os contribuintes terão mais tempo para confirmar as suas despesas e garantir que são corretamente consideradas para dedução no IRS.

A extensão do prazo aplica-se apenas à verificação e categorização de faturas.



Os prazos de reclamação prévia dos valores apurados pela Autoridade Tributária e a entrega da declaração modelo 3 de IRS mantêm-se inalterados.



A submissão da declaração de IRS tem início a 1 de abril.