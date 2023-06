Varizes: como aparecem, como tratar ("chazinhos e creminhos não funcionam")

Eduardo Serra Brandão, cirurgião vascular, explica que as varizes são veias que perderam a sua função de levar o sangue ao coração e aos pulmões. Ao invés de transportarem o sangue para os membros superiores, estas veias das pernas acumulam sangue no seu interior.

“Daqui resultam veias com sangue normalmente superior ao que deviam ter”, facto que permite a observação a olho nu de “cordões tortuosos pelas pernas abaixo”. “Nas veias mais pequeninas e mais fininhas aparece aquilo que as pessoas vulgarmente chamam 'derrames', que são varizes mínimas.”

As varizes e os derrames são sintomas da doença vascular crónica, “uma doença para a vida toda” que tem tendência para se agravar com a idade. “Na maioria dos casos esta doença é genética, é hereditária, mas tem imensos fatores de risco que a fazem desencadear.”

A doença venosa crónica não tem cura, mas é possível diminuir as consequências com o acompanhamento e tratamento adequado.

Um dos principais fatores de risco da doença venosa são as hormonas femininas (naturais e adquiridas) e a gravidez. “As naturais não há nada a fazer porque a mulher nasce com ovários e estrogénio, o que torna as veias menos elásticas. As hormonas adquiridas são nomeadamente as pílulas anticoncepcionais, os tratamentos hormonais para a menopausa, etc.” O conselho do especialista para quem toma a pílula anticoncepcional, que não é benéfica para as mulheres com varizes, é "tentar uma pílula mais fraca, um dispositivo intrauterino ou um anel vaginal". A gravidez provoca varizes porque com o aumento do volume do abdómen a pressão causada vai agravar o fluxo de circulação do sangue e pode destruir veias no seu interior.

Os fatores de risco que pode eliminar e minimizar são estes - tome nota: as longas permanências em pé, o excesso de sol e calor, o excesso de peso.