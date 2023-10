Ameaça de bomba obriga a evacuar o centro de Varsóvia

Uma ameaça de bomba obrigou este sábado à evacuação do centro de Varsóvia.

De acordo com o portal de notícias polaco Onet, um homem subiu a um monumento na Praça Pilsudski, a maior da capital polaca, e ameaçou fazer-se explodir. Segundo a mesma fonte, o homem tem uma mochila e um "objeto não identificado" na mão esquerda. A jornalista da BBC Sarah Rainsford, atualmente em Varsóvia, publicou no X uma fotografia do local.

Major police deployment in central Warsaw with reports that this man is claiming he has a bomb. Reasons unclear. Streets around are all blocked off. pic.twitter.com/HzyzRcXElN