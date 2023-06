Papa Francisco está a "melhorar progressivamente" e até já se levantou da cama

O Vaticano afirma que o Papa Francisco está a "melhorar progressivamente" da laparatomia e cirugia plástica a que foi submetido na quarta-feira.

Segundo o comunicado citado pela Reuters, o Papa até já se "levantou da cama e sentou-se numa cadeira", e recomeçou a trabalhar nos assuntos da Igreja.

Francisco foi submetido a uma “laparotomia e cirurgia plástica da parede abdominal com prótese” para tratar uma obstrução “recorrente, dolorosa e agravada” no intestino. Segundo um comunicado do Vaticano, a decisão de realizar esta intervenção foi tomada pela equipa responsável pela saúde do Papa Francisco nos últimos dias.

No hospital romano, Jorge Bergoglio, de 86 anos, foi operado pela equipa do clínico e académico Sergio Alfieri, que já o operara há dois anos