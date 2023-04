O Papa Francisco teve alta este sábado, depois de três dias de internamento devido a uma infeção respiratória. À saída do Hospital Gemelli, em Roma, o Sumo Pontífice falou mesmo aos jornalistas e ironizou com a doença: "Ainda estou vivo", brincou, conversando com quem o esperava antes de entrar para o automóvel que o esperava.

CNN Portugal / BC