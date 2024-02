O que fazem uma vaca e um trator no Vaticano? Estão num protesto e um deles é um presente para o Papa

Sempre que sai da quinta onde vive Ercolina II sabe que pode ir parar a um sítio improvável. Afinal trata-se da vaca mais famosa de Itália por estes dias.

Depois de ter aparecido no festival de música de Sanremo, o animal foi levado até ao Vaticano, mas teve um adereço a acompanhá-lo. Esta é mais uma saga de um original protesto de agricultores italianos, que foram convidados para o Angelus no local mais sagrado da Igreja Católica, bem no centro da Praça de São Pedro.

Ali receberam, não apenas o agricultor, mas também a vaca, a bênção do Papa Francisco, que mostrou estar solidário com a luta da classe que se tem redobrado em protestos em toda a Europa nas últimas semanas.

Como gesto de agradecimento os agricultores deixaram um presente para o Papa: um trator, um “símbolo da luta” dos profissionais.

“Foi com grande surpresa que recebemos o email e a chamada da secretaria do Papa”, disse o porta-voz do movimento Redenção da Agricultura, Roberto Rosati.

“Darem-nos autorização para entrar e assistir à missa na Praça de São Pedro – é um convite de uma vida. Com esta bênção podemos encontrar a força para ganhar a luta”, acrescentou, garantindo que a voz dos agricultores “não vai parar” até que sejam atingidos os objetivos.

Este é o mais recente marco de um protesto original, mas sério. Antes de Vaticano ou Sanremo os agricultores estiveram no Circus Maximus ou na Piazza del Campidoglio, icónicos locais de Roma.

E com eles vai sempre Ercolina II, vaca de Cristian Belloni, que é produtor de cereais e não abdica do animal nos protestos feitos em todo o país. O objetivo é “aumentar a consciencialização” do problema, sendo que os animais “trazem paz”.

“Se quiserem produzir leite e carne sintéticos, isso vai levar a que os animais deixem de existir”, acrescentou.