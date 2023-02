Já são conhecidas as primeiras imagens do "Velocidade Furiosa 10". No trailer oficial, divulgado esta sexta-feira, é provável que reconheça algumas caras e algumas paisagens, não fosse este um filme com carimbo português do elenco ao cenário.

Parte do décimo filme da saga, que conta com os atores portugueses Daniela Melchior e Joaquim de Almeida no elenco, foi gravada em Vila Real, Viseu e Lisboa.

Esta longa-metragem dá início aos últimos capítulos de um dos franchising mais populares da história do cinema a nível mundial. Com os mesmos atores e protagonistas desde o seu início, o enredo materializa-se agora numa "ameaça aterradora que emerge do lado obscuro do passado" de Don Toretto (Vin Diesel) e da sua família.

"Ao longo de várias missões, com probabilidades ínfimas de sucesso, Dom Toretto (Vin Diesel) e a sua família, foram mais espertos, mais corajosos e mais velozes do que os adversários que encontraram pelo caminho. Agora, confrontam o rival mais letal com que já se cruzaram: uma ameaça aterradora que emerge do lado mais obscuro do passado, movida pela sede de vingança e determinada a acabar com esta família e destruir tudo e todos os que Dom ama, para sempre", pode ler-se num comunicado da Cinemundo enviado às redações.

"Em Velocidade Furiosa 5, de 2011, Dom e a sua equipa neutralizaram o perigoso e poderoso traficante de droga brasileiro, Hernan Reyes [Joaquim de Almeida], e delapidaram o seu império numa ponte do Rio de Janeiro. O que eles não sabiam é que o filho de Reyes, Dante (Jason Momoa), assistiu a tudo e passou os últimos 12 anos a conceber um plano que fará Dom pagar o maior dos preços".

O filme será exibido nos cinemas no dia 18 de maio.

Assista aqui ao trailer, onde também podemos ver Daniela Melchior: