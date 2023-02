São imagens raras, sobretudo nesta altura do ano. Veneza é muitas vezes notícia pelas inundações, mas não tanto pela falta de água.

E é isso mesmo que está a acontecer na cidade italiana onde o principal meio de transporte é o barco: falta água. Tudo por consequência de várias semanas de um tempo seco que já faz soar os alertas para a possibilidade de uma nova seca no próximo verão.

Na zona dos Alpes tem chovido menos de metade daquilo que é considerado normal, segundo os especialistas, e isso torna impossível o trânsito em vários locais de Veneza, não apenas para as gôndolas ou táxis-barco, mas também para as ambulâncias.

Além da ausência de chuva há ainda outras três causas que os especialistas apontam como decisivas: um sistema de alta pressão que está a passar pela zona, a lua cheia e as marés.

De resto, não é apenas Veneza. Outros rios e lagos italianos estão a sofrer com a falta de água, com o grupo ambiental Legambiente a confirmar que isso é especialmente grave no país.

No caso do rio Pó, o maior de Itália, e que vai dos Alpes até ao mar Adriático, que banha Veneza, os níveis de água estão 61% abaixo do normal para esta altura do ano.

Em julho de 2022 Itália atravessou uma das piores secas dos últimos 70 anos, com aquela zona do norte do país a ser uma das mais afetadas, tendo consequências entre a produção agrícola.