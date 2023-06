Como manter-se saudável este verão

Em grande parte do mundo, o verão já chegou ou chegará em breve.

Mais de três anos após o início da pandemia de covid-19, muitas pessoas estão ansiosas por retomar as atividades que suspenderam e por embarcar em novas aventuras.

Para nos ajudar com dicas para nos mantermos bem e evitarmos doenças como a doença de Lyme, o enterovírus e a covid-19, falámos com a especialista médica da CNN, Leana Wen. Wen é médica de emergência e professora de política e gestão de saúde na Escola de Saúde Pública do Instituto Milken da Universidade George Washington, Estados Unidos. Anteriormente, foi comissária de saúde de Baltimore.

Eis os seus conselhos para se manter saudável enquanto se diverte neste verão.

Mantenha-se saudável para se poder divertir durante todo o verão com a família e os amigos. Maskot/Getty Images

O que é que as pessoas devem ter em conta para se divertirem e se manterem saudáveis este verão?

A ação mais importante é otimizar a saúde com base nas suas circunstâncias médicas individuais.

Se tiver problemas de saúde crónicos, como tensão arterial elevada, diabetes, problemas de tiróide, colesterol elevado, asma, obesidade ou outros problemas, certifique-se de que estão bem controlados. Ponha em dia as consultas médicas em falta e pergunte ao seu médico se há mais alguma coisa a fazer para ficar mais saudável, tendo em conta as suas condições médicas atuais.

Muitas pessoas não fizeram exames de cancro, colonoscopias e outros cuidados preventivos durante o auge da pandemia de covid-19. Fale com o seu prestador de cuidados de saúde para saber quando deve fazer os próximos testes de cancro do colo do útero, da mama, do cólon e outros.

O consumo de álcool aumentou durante a pandemia. Pergunte a si próprio se tem bebido demasiado e, se for o caso, tente reduzir o consumo. Se consome regularmente outras substâncias que causam dependência, incluindo tabaco, opiáceos e canábis para fins recreativos, considere os riscos e procure reduzir o consumo.

Outros aspetos a ter em conta são o sono e o exercício físico. E, claro, a saúde mental é uma parte importante da saúde e do bem-estar geral. Obter tratamento para a depressão, ansiedade e outras doenças e lidar com o stress são fundamentais para se manter saudável.

Falemos de doenças específicas frequentemente associadas ao verão. Como é que as pessoas podem prevenir a doença de Lyme e porque é que isso é importante?

A doença de Lyme é a doença transmitida por vetores mais comum nos Estados Unidos. Os vetores são animais como os mosquitos e as carraças que propagam infeções e, no caso da doença de Lyme, os vetores são tipos específicos de carraças que propagam uma bactéria que causa a doença de Lyme. A curto prazo, a doença de Lyme manifesta-se por dores musculares, dores nas articulações, febre, erupções cutâneas e dores de cabeça. O problema é que alguns indivíduos que não são tratados passam a ter sintomas duradouros que incluem artrite, episódios de tonturas e palpitações, dores contínuas nos nervos e paralisia facial.

A melhor forma de evitar estas consequências é, em primeiro lugar, evitar as picadas de carraças. Use camisas de manga comprida e calças quando se deslocar a zonas onde se podem encontrar carraças, especialmente nos meses de primavera e verão, quando as carraças são mais frequentes. Utilize repelente de insetos que contenha DEET.

Quando estiver dentro de casa, examine-se a si próprio, às crianças e aos animais de estimação à procura de carraças, tendo em conta que estas podem ser muito pequenas. Remova as carraças assim que as encontrar. Guarde a carraça num frasco pequeno ou num saco com fecho para identificação e contacte imediatamente o seu médico de família. A utilização precoce e rápida de antibióticos é muito eficaz no tratamento da doença de Lyme e na prevenção da progressão dos sintomas a longo prazo.

Certifique-se de que está a dormir e a fazer exercício suficiente. AscentXmedia/iStockphoto/Getty Images

Também ouvimos falar muito de enterovírus no verão. O que são e até que ponto as pessoas se devem preocupar com eles?

Os enterovírus são uma classe de dezenas de vírus que são extremamente comuns. Cerca de metade das pessoas infetadas não ficam doentes, em parte devido à exposição prévia. Entre as que adoecem, a maioria apresenta sintomas de constipação comum, com febre, corrimento nasal, dores de garganta, tosse e dores musculares. Alguns enterovírus provocam perturbações gastrointestinais e podem incluir náuseas, vómitos e diarreia. Em casos muito raros, estas infeções virais podem afetar o cérebro e o coração.

Nos Estados Unidos, estima-se que dez milhões a 15 milhões de doenças sejam causadas por enterovírus todos os anos, geralmente entre junho e outubro. Os enterovírus são facilmente transmissíveis. Podem ser transmitidos através de gotículas respiratórias - por exemplo, se uma pessoa infetada espirrar ou tossir e essa gotícula cair sobre si ou se acabar por tocar numa superfície contaminada. Alguns vírus também podem ser transmitidos através da saliva ou das fezes de uma pessoa infetada.

A prevenção inclui a lavagem frequente das mãos, especialmente depois de tocar em superfícies de uso comum. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. As pessoas com sintomas devem ficar em casa e evitar o contacto próximo, como beijos, abraços e partilha de utensílios com outras pessoas. A higienização regular das superfícies frequentemente tocadas também pode ajudar a reduzir a transmissão.

E quanto à covid-19? Até que ponto as pessoas devem preocupar-se com o coronavírus neste verão?

A emergência nacional em torno da covid-19 terminou, mas o coronavírus ainda está entre nós. Houve mais de 7.600 hospitalizações devido à covid-19 na última semana, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA.

O grau de preocupação que a covid-19 representa para cada pessoa depende das suas circunstâncias médicas e familiares individuais. Para a maioria das pessoas geralmente saudáveis que estão vacinadas ou que já tiveram o coronavírus, é pouco provável que fiquem gravemente doentes se o contraírem.

No entanto, algumas pessoas, como os idosos com múltiplos problemas de saúde, continuam a ser muito vulneráveis. Essas pessoas devem tomar precauções adicionais, incluindo ter em dia os reforços, garantir que têm acesso a tratamentos como o comprimido antiviral Paxlovid, reunir-se ao ar livre em vez de se recolherem em espaços fechados e usar máscaras em ambientes fechados com muita gente.

É importante notar que a situação em torno da covid-19 pode mudar. Podem surgir novas variantes que escapem à imunidade prévia. E ainda há muito a fazer para compreender, prevenir e tratar a covid-19 prolongada. Por enquanto, as pessoas devem avaliar o seu próprio risco de contrair a covid-19 e os riscos das pessoas que lhes são próximas e tomar as precauções adequadas a esse nível de risco - ao mesmo tempo que se esforçam por melhorar a sua saúde geral.