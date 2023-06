Mais de metade das pessoas deste estudo quer estar solteira neste verão

O verão começou esta quarta-feira. As roupas quentes estão preparadas para ser encaixotadas e metade das pessoas pronta para deixar de lado as relações de inverno e ficar solteira para o verão - bem mais do que metade das pessoas, na verdade.

Entre as mais de mil pessoas sexualmente ativas que participaram num estudo da sex shop britânica Lovehoney, 73% confessam querer estar solteiras este verão - homens (71%) e mulheres (74%) em proporções semelhantes. São mais os homens do que as mulheres que, no entanto, mudam de estação mas não querem mudar de estado amoroso (25% do sexo masculino).

“Reparo que muitas pessoas são mais ativas fisicamente, passam mais tempo ao ar livre e de um modo geral sentem-se mais confiantes em si próprias durante os meses de verão”, afirma Christine Rafe. A especialista em sexo e relações da Lovehoney garante ainda que “é provável” que estes fatores influenciem “a vontade de namorar e de ter mais encontros sexuais”.

Os jovens não são exceção - 80% deles, entre os 18 e os 24 anos, admitem querer estar solteiros nesta fase do ano.