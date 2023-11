Três homens de origem palestiniana baleados perto da Universidade de Vermont

Três jovens de origem palestiniana foram baleados em Burlington, perto da Universidade de Vermont, nordeste dos EUA, informou no domingo a polícia, que não descarta tratar-se de um crime de ódio.

Dois dos feridos encontram-se estáveis e um terceiro sofreu "ferimentos muito mais graves", disse, em comunicado, Jon Murad, da polícia de Burlington.

Os três, todos na casa dos 20, estavam a caminhar durante uma visita a casa de um familiar de uma das vítimas, por ocasião do feriado do Dia de Ação de Graças, quando foram confrontados por um homem branco com uma arma de fogo, continuou a polícia.

"Sem falar, disparou pelo menos quatro tiros", referiu Murad.

Segundo a CNN, que cita o comunicado de imprensa do Departamento de Polícia de Burlington, o suspeito do ataque já foi detido. Jason J. Eaton, 48 anos, foi identificado pela polícia como suspeito do ataque e foi detido no domingo à tarde

O suspeito vivia num prédio de apartamentos perto do local onde ocorreu o tiroteio.

FBI investiga o crime

As vítimas são de ascendência palestiniana. Duas são cidadãos norte-americanos e uma é residente legal. Dois dos homens usavam os lenços palestinianos 'keffiyeh' pretos e brancos, disse Murad.

"Neste momento de grande tensão, ninguém pode olhar para este incidente e não suspeitar que possa ter sido um crime motivado pelo ódio. Já entrei em contacto com os parceiros federais de investigação e de acusação para me preparar para isso, caso se venha a provar", notou.

"Mas exorto o público a evitar tirar conclusões com base em declarações de partes não envolvidas que sabem ainda menos", acrescentou Murad.

O Comité Árabe-Americano Anti-Discriminação (ADC) emitiu um comunicado no domingo a dizer que há "razões para acreditar que este tiroteio ocorreu porque as vítimas são árabes".

O FBI em Albany, Nova Iorque, publicou uma declaração na rede social X, no final do domingo, a dizer que está a investigar o caso com o Departamento de Polícia de Burlington, agências federais, estatais e locais.

Já o Institute for Middle East Understanding, organização sem fins lucrativos, publicou na X uma declaração da família das vítimas.

"Estamos extremamente preocupados com a segurança e o bem-estar dos nossos filhos", pode ler-se no comunicado.

"Apelamos às forças da ordem para que efetuem uma investigação exaustiva, incluindo o tratamento deste caso como um crime de ódio. Não nos sentiremos confortáveis até que o atirador seja levado à justiça", afirmaram.