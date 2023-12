"É espantoso." Mas porquê, porquê? Porque "nunca antes tínhamos tido este tipo de visão de uma estrela em explosão"

Cientistas descobrem características "espantosas" na enorme explosão de uma estrela da Via Láctea

Há milhares de anos, uma estrela da nossa galáxia explodiu violentamente e criou uma remanescente de supernova brilhante chamada Cassiopeia A que intrigou os cientistas durante décadas.

Agora, uma nova imagem captada pelo Telescópio Espacial James Webb revelou o olhar mais próximo e mais detalhado do interior da estrela que explodiu, de acordo com os astrónomos. A análise da imagem pode ajudar os investigadores a compreender melhor os processos que alimentam estes eventos incendiários maciços.

O observatório espacial também permitiu aos astrónomos vislumbrar características misteriosas que não apareceram em imagens tiradas do remanescente com telescópios como o Hubble, Chandra ou Spitzer ou outros instrumentos do Webb.

A nova imagem foi partilhada pela primeira-dama dos EUA, Jill Biden, ao apresentar o primeiro Calendário do Advento digital da Casa Branca, que inclui a nova perspetiva de Webb da Cassiopeia A, que parece brilhar como um ornamento de Natal.

"Nunca antes tínhamos tido este tipo de visão de uma estrela em explosão", afirma o astrónomo Dan Milisavljevic, professor assistente de física e astronomia na Universidade de Purdue, num comunicado. "As supernovas são os principais motores da evolução cosmológica. As energias, as suas abundâncias químicas - há tanta coisa que depende da nossa compreensão das supernovas. Este é o olhar mais próximo que tivemos de uma supernova na nossa galáxia."

Redemoinhos de gás e poeira são tudo o que resta da estrela que se tornou supernova há 10.000 anos. A Cassiopeia A está localizada a 11.000 anos-luz de distância, na constelação da Cassiopeia. Um ano-luz, equivalente a 9,46 triliões de quilómetros, é a distância que um feixe de luz percorre num ano.

A luz da Cassiopeia A chegou à Terra há cerca de 340 anos. Sendo o mais jovem remanescente de supernova conhecido na nossa galáxia, o objeto celeste tem sido estudado por uma multiplicidade de telescópios terrestres e espaciais. O remanescente estende-se por cerca de 10 anos-luz de diâmetro, ou 96,6 triliões de quilómetros.

As informações obtidas a partir de Cas A, como também é conhecido o remanescente, permitem aos cientistas aprender mais sobre o ciclo de vida das estrelas.

Ver Cas A sob uma nova luz

Os astrónomos usaram a câmara de infravermelhos próximos do Webb, chamada NIRCam, para ver o remanescente de supernova em comprimentos de onda de luz diferentes dos usados em observações anteriores. A imagem mostra detalhes sem precedentes da interação entre a concha de material em expansão criada pela supernova à medida que colide com o gás libertado pela estrela antes da explosão.

Mas a imagem é completamente diferente de uma imagem obtida pelo Webb em abril, utilizando o Instrumento de Infravermelhos Médios do telescópio, ou MIRI. Em cada imagem sobressaem certas características que são invisíveis na outra.

O Webb observa o Universo em comprimentos de onda de luz infravermelha, que é invisível ao olho humano. À medida que os cientistas processam os dados do Webb, a luz captada pelo telescópio é traduzida num espectro de cores visível para os humanos.

A nova imagem da NIRCam é dominada por flashes de cor laranja e rosa claro no interior do invólucro da remanescente de supernova. As cores correspondem a nós gasosos de elementos libertados pela estrela, incluindo oxigénio, árgon, néon e enxofre. Misturados no gás estão poeiras e moléculas. Eventualmente, todos estes ingredientes combinar-se-ão para formar novas estrelas e planetas.

O estudo do remanescente permite aos cientistas reconstruir o que aconteceu durante a supernova.

"Com a resolução da NIRCam, podemos agora ver como a estrela moribunda se desfez completamente quando explodiu, deixando para trás filamentos semelhantes a pequenos cacos de vidro", diz Milisavljevic. "É realmente inacreditável que, depois de todos estes anos a estudar Cas A, consigamos agora resolver estes pormenores que nos dão uma visão transformadora sobre a forma como esta estrela explodiu."

A dupla perspetiva do Webb

Quando se compara a imagem NIRCam com a imagem MIRI obtida em abril, a nova perspetiva parece menos colorida. Os redemoinhos brilhantes de cor de laranja e vermelho da imagem de abril parecem mais esfumados aos olhos da NIRCam, mostrando onde a onda de choque da supernova embateu no material circundante.

A luz branca na imagem da NIRCam deve-se à radiação sincrotrão, que é criada quando partículas carregadas aceleram e viajam em torno de linhas de campo magnético.

Os astrónomos observaram pormenores nunca antes vistos na remanescente de supernova Cassiopeia A usando a câmara de infravermelhos próximos do telescópio Webb (à esquerda) e o instrumento de infravermelhos médios (à direita)

Uma caraterística fundamental que falta na imagem da NIRCam é o "Monstro Verde" da imagem MIRI, ou um círculo de luz verde no centro do remanescente, que tem intrigado e desafiado os astrónomos.

Mas na imagem de infravermelhos próximos podem ser vistos novos pormenores que apontam para buracos circulares envoltos em branco e púrpura, designando partículas carregadas de detritos que dão forma ao gás libertado pela estrela antes de explodir.

Outra novidade na imagem da NIRCam é uma mancha apelidada "Baby Cas A", que pode ser vista no canto inferior direito e que parece ser uma descendência da maior remanescente de supernova - está localizada 170 anos-luz atrás da Cassiopeia A.

A Baby Cas A é, na verdade, uma caraterística chamada "eco de luz", onde a luz da supernova interagiu com a poeira e provocou o seu aquecimento. A poeira continua a brilhar à medida que arrefece ao longo do tempo.

"É espantoso", afirma Milisavljevic, que liderou uma equipa de projeto que contribuiu para a nova imagem. "Apareceram algumas características que são completamente novas e que vão mudar a forma como pensamos sobre os ciclos de vida estelares."