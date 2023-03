Se aeroportos cheios são um sinal, os viajantes estão ansiosos por voltar aos céus. E se for voar num voo de longa distância, dentro de alguns anos poderá ter opções ainda mais distantes.

A Qantas anunciou que, a partir do final de 2025, transportará passageiros em voos sem escalas desde a costa leste da Austrália até Londres, que o irão deixar no ar por mais de 19 horas. Isto comparado com os voos atuais que podem durar quase 24 horas, mas dividem-se em escalas.

O que irá acontecer ao seu corpo durante um voo mais longos? Será diferente do que acontece quando se voa agora em longo curso?

1. Pode ficar desidratado

A desidratação é comum em voos de longo curso. Isto pode explicar por que razão a sua garganta, nariz e pele secam num avião. Quanto mais longo o voo, maior é o risco de desidratação.

Isso deve-se aos baixos níveis de humidade na cabina, em comparação com o que seria de esperar em terra. Deve-se principalmente ao facto de muito do ar que circula ser extraído do exterior e de não haver muita humidade no ar a grandes altitudes.

Também corre o risco de desidratação por não beber água suficiente ou beber demasiado álcool (o álcool é um diurético, resultando num aumento da perda de líquidos).

Por isso, beba água antes de entrar no avião. Durante o voo, irá também precisar de beber mais água do que a que bebe habitualmente.

Certifique-se de beber bastante água antes e durante o voo. Sellwell/Moment RF/Getty Images

2. A cabina pode causar lesões nos ouvidos, seios nasais, intestinos e perturbar o sono

À medida que a pressão da cabina se altera, o gás no nosso corpo reage em conformidade. Aumenta à medida que o avião sobe e a pressão diminui, e diminui à medida que descemos. Isto pode levar a problemas comuns, tais como:

dores de ouvidos - quando a pressão do ar de cada lado do tímpano é diferente, coloca pressão sobre o tímpano

dores de cabeça - podem ser provocadas pelo aumento do ar preso nos seus seios nasais

problemas intestinais - aceite que vai ter mais flatulência

Também pode sentir-se mais sonolento que o habitual. Isso deve-se ao facto de o corpo não conseguir absorver tanto oxigénio em altitude como faria no solo. Desacelerar é a forma do corpo se proteger e isto pode fazer com que se sinta sonolento.

A boa notícia é que a maioria destes problemas não se irão manifestar necessariamente mais em voos mais longos. Acontecem sobretudo à medida que o avião sobe e desce.

3. Pode desenvolver coágulos sanguíneos

Os coágulos sanguíneos, associados à imobilização por longos períodos, são geralmente uma grande preocupação para os passageiros. Estes incluem coágulos que se formam na perna (Trombose Venosa Profunda ou TVP) que podem ir para o pulmão (embolia pulmonar).

Se não se movimentar no avião, e quanto mais dos seguintes fatores de risco tiver, maior é a probabilidade de desenvolvimento de coágulos sanguíneos:

idade avançada

obesidade

história prévia ou familiar de coágulos

alguns tipos de distúrbios da coagulação

cancro

imobilização ou cirurgia recente

gravidez ou parto recente

terapia de reposição hormonal ou pílula contracetiva oral

De acordo com uma revisão de 2022, que combinava dados de 18 estudos, quanto mais tempo se viaja maior é o risco de coágulos sanguíneos. Os autores calcularam que há um risco 26% mais elevado para cada duas horas de viagem aérea, começando após quatro horas.

As meias de compressão reduzem o risco de ter TVP (Trombose Venosa Profunda). seu/Adobe Stock

E qual o risco de coágulos nestes voos mais longos? Só saberemos ao certo quando começarmos a estudar os dados dos passageiros.

Até que essas evidências cheguem, o conselho atual ainda se aplica. Mantenha-se em movimento, mantenha-se hidratado e limite o consumo de álcool.

Há também provas que o uso de meias de compressão pode evitar coágulos sanguíneos. Estas meias promovem o fluxo sanguíneo nas pernas e ajudam o sangue a regressar ao coração. Isto acontece normalmente através de contrações musculares de movimento ou de marcha.

Uma revisão Cochrane de 2021 combinou os resultados de nove ensaios com 2.637 participantes que foram escolhidos aleatoriamente para usar meias de compressão (ou não) em voos com duração superior a cinco horas.

Nenhum participante desenvolveu TVP sintomática. Mas havia evidências de que as pessoas que usavam as meias reduziam consideravelmente as suas hipóteses de desenvolver coágulos sem sintomas, e sabemos que qualquer coágulo pode potencialmente crescer, mover-se e, subsequentemente, provocar sintomas.

Por isso, se estiver preocupado com o risco de desenvolver coágulos sanguíneos, consulte o seu médico antes de voar.

Normalmente, se desenvolver um coágulo sanguíneo, só o saberá depois do voo, uma vez que o coágulo leva tempo a formar-se. Fique atento aos seguintes sintomas depois do voo - dor e inchaço na perna (muitas vezes apenas numa), dor no peito, tosse e falta de ar. E procure urgentemente cuidados de saúde.

4. Depois ainda há o jet lag, a radiação, a covid

Depois há o jet lag, um estranho para poucos de nós. É uma desconexão entre a hora que o seu corpo pensa que é e a hora do relógio, à medida que atravessa os fusos horários.

Voos mais longos significam que é mais provável (mas nem sempre) atravessar mais fusos horários. O jet lag geralmente torna-se mais problemático quando se atravessa três ou mais, especialmente se se estiver a viajar para leste.

E se faz voos de longo curso com muita frequência, é razoável supor que quanto mais tempo estiver no ar, maior será a exposição à radiação cósmica. Como o nome sugere, trata-se de radiação que vem do espaço, e que pode aumentar o risco de cancro e de problemas reprodutivos. Não sabemos que nível de exposição é seguro.

No entanto, a menos que voe com frequência, é pouco provável que isto seja um problema. Se estiver grávida ou tiver outras preocupações, fale com o seu médico antes de voar.

E não se esqueça da covid. Tome as precauções habituais - lave as mãos regularmente, use máscara e não voe se não estiver bem.

Resumindo

A investigação sobre a forma como o corpo reage a estes voos mais longos e sem escalas entre a Austrália e a Europa está na sua fase inicial. Equipas australianas estão atualmente a analisar esta questão.

Até lá, se vai fazer um voo regular de longo curso, o conselho é relativamente simples.

Siga os conselhos das companhias aéreas e consulte o seu médico antes de viajar, se achar necessário. Durante o voo, faça um esforço extra para se movimentar na cabina, beber água, usar máscara e praticar uma boa higiene das mãos.

E consulte imediatamente um médico em caso de quaisquer sintomas preocupantes após o voo, pois os coágulos sanguíneos podem levar horas ou mesmo dias a formarem-se, a crescerem e a percorrerem as suas veias.

Reeditado sob uma licença Creative Commons do The Conversation