Maggie Musgrave estava sentada, sozinha, no Aeroporto Internacional de Miami, a chorar.

Era uma noite de domingo no verão de 2011. As tempestades estavam a assolar Miami e a área de embarque do aeroporto estava a ficar cada vez mais cheia, com os viajantes retidos a lutar por lugares, enquanto voo após voo era cancelado.

Maggie, então com 28 anos, estava de regresso a casa em Washington DC depois de passar o fim de semana na Florida para a sua despedida de solteira. Embora estivesse grata aos seus amigos por organizarem alguns dias divertidos, a ressaca estava a começar a fazer efeito e algo pior estava a surgir: Maggie tinha a sensação de que o seu casamento ia ser um grande erro.

"Estava a pensar que estava a tomar a decisão errada de me casar", recorda Maggie à CNN. "Lembro-me de estar no aeroporto e pensar: 'Oh, meu Deus, não sei se esta é a decisão certa'. E de estar realmente emocionada."

Enquanto limpava as lágrimas, Maggie ouviu um latido. Olhou para cima e viu um cão animado a lamber os seus joelhos.

Maggie cumprimentou o animal com entusiasmo, esfregando-lhe a barriga.

Mesmo atrás do cão vinha uma mulher - aparentemente a sua tutora - a correr para se desculpar.

"Olá, peço desculpa!", disse a estranha.

"Não, tudo bem, tudo bem", respondeu Maggie, ainda a acariciar o cão, que agora lambia a sua mão alegremente.

"Chamo-me Cindy", disse a mulher. "E ele é o Deniro", acrescentou, apontando para o seu cão.

"Como Robert?", perguntou Maggie.

Cindy explicou que sim, que o seu cão recebeu o nome do ator Robert De Niro - ela tinha crescido a adorar os filmes "O Padrinho". Maggie disse a Cindy que também tinha um cão com um homónimo cinematográfico: Scarlett O'Hara, em homenagem à protagonista de "E tudo o vento levou".

Instantaneamente, as duas mulheres estabeleceram um relacionamento fácil. Maggie e Cindy tinham a mesma idade, ambas adoravam cães, ambas eram fãs de cinema. E ambas esperavam pelo mesmo voo de regresso a Washington DC.

"Demo-nos bem imediatamente", conta Cindy à CNN.

Quando Cindy se cruzou com Maggie no aeroporto, também ela questionava algumas das suas escolhas de vida. Cindy tinha um emprego que odiava, estava desesperada para sair, mas preocupada que encontrar algo novo não fosse fácil. Tinha obtido o seu mestrado no meio da recessão, e os empregos ainda eram escassos.

"Na verdade, estava desesperada - 'como vai ser o meu futuro?'", recorda Cindy.

Maggie e Cindy continuaram a conversar enquanto esperavam pelo seu voo, ambas encontrando consolo na companhia uma da outra.

Cindy tinha reparado nas lágrimas de Maggie - "ela recompô-se quando me aproximei para agarrar o Deniro", diz - mas não pressionou para obter detalhes sobre o que se estava a passar.

"Não queria parecer demasiado intrusiva. Imaginei que se falássemos, ela não pensaria nas coisas", lembra Cindy.

Conversar com Cindy, que era aberta, amigável e exalava bondade, era uma distração bem-vinda das suas preocupações sobre o casamento que se aproximava. Além disso, Deniro, o cão, era encantador e doce, oferecendo conforto e carinho.

E quando Cindy mencionou os problemas com o seu trabalho, Maggie disse-lhe que talvez pudesse ajudar Cindy a recomeçar. Ela trabalhava numa agência de recrutamento de pessoal e encontrar pessoas para o lugar perfeito era o seu trabalho.

As duas mulheres passaram mais de uma hora a conversar. E quando o voo finalmente teve ordem de partida, elas trocaram contactos - prometendo voltar a falar quando estivessem em casa em DC.

"Acabei de conhecer uma rapariga realmente maravilhosa", disse Cindy ao namorado quando ele a foi buscar ao Aeroporto Nacional Ronald Reagan.

Maggie também falou da sua nova amiga ao seu então noivo, embora tenha deixado de fora o contexto.

"Não lhe disse que estava a chorar quando a conheci por não querer casar-me com ele."

Cada vez mais amigas

Cindy, à esquerda, e Maggie, à direita, tornaram-se rapidamente amigas após um encontro casual no aeroporto. Cortesia Cindy Jarrin e Maggie Musgrave

De volta a DC, Maggie e Cindy começaram a trocar mensagens. Combinaram reunir-se na semana seguinte, cães incluídos.

"Encontrámo-nos para almoçar com os nossos cães, que também se deram bem", recorda Cindy.

Conversando sobre comida libanesa, as duas mulheres continuaram onde tinham ficado no aeroporto.

A sua relação, diz Maggie, era "super natural".

À medida que o almoço avançava, as duas estavam cada vez mais confortáveis na presença uma da outra. E Deniro e Scarlett O'Hara seguiram o exemplo.

"Quando os cães se deram bem e nos apercebemos de quão perto vivemos uma da outra em DC, isso só fortaleceu a amizade", diz Maggie.

Maggie e Cindy viram que eram parecidas em pequenos aspetos - ambas adoram o outono, considerando a estação em que as folhas ficam avermelhadas a sua favorita - e em aspetos maiores ambas partilham a mesma fé católica, por exemplo.

"A energia de Maggie era muito parecida com a minha", acrescenta Cindy. "Tínhamos muitos interesses em comum e ainda temos - ambos alinhados com os nossos pensamentos políticos e ambos alinhados nos tipos de filmes de que gostávamos. E, claro, a vida dos cães. Nunca encontrámos algo de que não falar. Ela é muito extrovertida. Eu sou extrovertida. Por isso, funcionou."

Maggie e Cindy concordaram em encontrar-se de novo.

Os cães Scarlett O'Hara, à esquerda, e Deniro, à direita, tornaram-se também amigos rapidamente. Cortesia Cindy Jarrin e Maggie Musgrave

O tempo passou e os encontros tornaram-se cada vez mais frequentes.

Maggie estava empenhada em ajudar Cindy a encontrar um novo emprego. Sempre que surgisse algo que pudesse ser adequado, ela encaminhava-o para Cindy.

Apesar das suas reservas, Maggie foi em frente com o seu casamento. Mais tarde, separou-se. Cindy apoiou sempre Maggie.

"Penso que ajudou o facto de eu não o conhecer, para que Maggie falasse dos seus sentimentos e das suas situações depois de casada", diz Cindy. "Eu estava lá para a ouvir."

Cindy chama às suas conversas uma "zona livre de julgamentos" e sublinha que isto ocorreu nos dois sentidos.

"Podíamos conversar muito honestamente uma com a outra."

Cada vez mais perto

Maggie e Cindy acabaram por trabalhar juntas. Aqui estão numa festa da empresa em 2012. Cortesia Cindy Jarrin e Maggie Musgrave

Cerca de um ano depois de conhecer Cindy no aeroporto, Maggie começou a trabalhar como recrutadora interna. Surgiu um emprego na sua empresa para o qual ela achou que a Cindy seria perfeita, e ela sugeriu à sua amiga que se candidatasse.

Para o deleite mútuo de Cindy e Maggie, Cindy conseguiu o emprego. As duas mulheres tornaram-se colegas de trabalho e puderam passar ainda mais tempo juntas.

"Almoçávamos, celebrávamos o aniversário uma da outra e tomávamos café - talvez demasiados durante a época do Pumpkin Spice Latte", lembra Cindy.

"Cindy fez-me uma festa de aniversário no escritório", recorda Maggie. "O tema era abóboras."

Em troca, Maggie fez a Cindy um bolo de cenoura para o seu aniversário, sabendo que era o favorito da amiga. Maggie andou no metro de DC num dia gelado de fevereiro, de bolo na mão, para surpreender Cindy no escritório.

As vidas de Maggie e Cindy tornaram-se cada vez mais interligadas, com Maggie a tornar-se próxima de muitos dos amigos de Cindy.

"A sua energia é contagiante", diz Cindy. "Todos os meus amigos se dão bem com a Maggie e a adoram."

Após o divórcio, Maggie começou a namorar novamente. Quando ela estava a avaliar potenciais parceiros levava-os para encontros duplos com Cindy e o seu namorado.

Deniro e Scarlett O'Hara também continuavam a desfrutar da companhia um do outro, e Maggie e Cindy cuidavam muitas vezes do cão uma da outra.

Quando Cindy ficou noiva em 2015, "não havia dúvida" de que Maggie estaria entre as suas damas de honor. Nessa altura, a estranha que ela tinha conhecido no aeroporto era já uma das suas amigas mais próximas.

"Eu queria que as pessoas mais importantes da minha vida fossem minhas damas de honor. As pessoas que me faziam sentir orgulhosa de mim mesma", diz Cindy. "Maggie era uma delas, uma vez que não só se tinha tornado uma boa amiga ao longo dos anos, mas também era a razão da minha carreira e do meu sucesso."

"Fiquei em êxtase por ser a dama de honor de Cindy", recorda Maggie. "As suas amigas adoram-na e ser a mais nova amiga do grupo foi lindo."

Amizade duradoura

Maggie era uma das damas de honor da Cindy quando aquela se casou em 2015. Cortesia Brittany DeFrehn

Atualmente, Maggie e Cindy já não trabalham juntas, e Maggie já não vive em DC.

Mas embora as duas mulheres não se vejam com tanta frequência como antes, a sua amizade permanece forte. Sempre que Maggie e Cindy se reencontram, sentem que o tempo não passou. E quando estão separadas torcem uma pela outra de longe.

"Não importa onde ela esteja, adoro a ideia de que estamos lá - sempre estaremos lá", garante Maggie. "E eu adoro isso."

Cindy ainda vive em DC, agora com o marido e a filha pequena. Maggie estava lá no chá de bebé de Cindy, para a ajudar a dar as boas-vindas ao filho. Hoje, Cindy adora o seu trabalho e atribui o sucesso da sua carreira a Maggie.

"Quem sabe onde estaria hoje e se eu teria o mesmo sentido de realização se nunca nos tivéssemos cruzado", questiona.

Desde que Maggie se mudou de DC, já viveu em Chicago, Nova Iorque e Florida. Mais recentemente, mudou-se para Los Angeles. Está atualmente numa viagem sabática de seis meses com o seu parceiro na sua autocaravana, a visitar estações de esqui americanas.

"É interessante, porque pensava que a minha vida tomaria um rumo completamente diferente", diz Maggie, refletindo sobre o encontro com Cindy nas vésperas do seu casamento.

"Não fiquei com o marido, mas fiquei com a amiga", acrescenta, rindo.

"A minha vida tem sido consistentemente inconsistente, mas as coisas que permanecem verdadeiras são as minhas amizades autênticas, a minha outra família. Nunca me sinto perdida porque tenho a Cindy na minha vida."

Infelizmente, Deniro e Scarlett O'Hara já morreram, mas Maggie e Cindy apoiaram-se mutuamente nas suas perdas, e gostam de partilhar as memórias dos seus cães. E elas ainda louvam Deniro por as ter juntado.

Tanto Maggie como Cindy dizem que o seu encontro aleatório no aeroporto e a subsequente amizade duradoura lhes ensinou a importância de serem francas, especialmente quando viajam.

"Nunca se sabe como isso vai mudar a nossa vida, ou como vai acabar", diz Cindy. "Ainda acho que é uma loucura que um dos meus amigos mais próximos tenha sido alguém que conheci no aeroporto."

"Não tenha um muro à sua volta", concorda Maggie. "Eu estava a chorar. Eu nem sequer sabia se queria conhecer alguém."

As duas também sublinham a importância de manter o contacto se encontrar um potencial amigo nas suas viagens.

"Tomar a iniciativa depois, se sentir essa ligação", diz Maggie. "Não importa a sua idade - não se envergonhe. Envie um e-mail de volta, fique animado, diga que sim."

Embora Maggie e Cindy tenham partilhado muitas memórias especiais ao longo da sua década de amizade, nunca viajaram juntas, e não voltaram a sentar-se lado a lado num aeroporto desde que se conheceram pela primeira vez na sala de partidas do Aeroporto Internacional de Miami, há 12 anos. Ambas dizem que um dia adorariam embarcar juntas numa aventura.

"Eu sei que a Maggie e eu continuaremos a partilhar memórias até chegarmos aos 90 anos ou mais", diz Cindy. "Talvez viajemos pelo mundo juntas depois de nos reformarmos. Ver que outros encontros fortuitos podemos ter enquanto esperamos nos aeroportos."