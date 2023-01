A companhia aérea em questão é a transportadora brasileira Azul Linhas Aéreas, que no ano passado teve o melhor desempenho de pontualidade a nível mundial, de acordo com um novo relatório da empresa de análise de aviação Cirium.

Durante o que foi um período de 12 meses particularmente caótico para a aviação, a Azul Linhas Aéreas operou quase 280.000 voos no ano passado e 88,93% deles chegaram num intervalo de 15 minutos da sua hora programada à porta de embarque - a medida utilizada pela Cirium para avaliar o desempenho.

Noutro lugar na América do Sul, a LATAM Airlines do Chile (86,31% de pontualidade em mais de 450.000 voos) ficou em quarto lugar no ranking das companhias aéreas internacionais e a Avianca da Colômbia (83,48% e quase 145.000 voos) ficou em sexto lugar.

A América lidera o caminho entre os aeroportos

Os Estados Unidos estavam também bem representados, tanto para as companhias aéreas como para os aeroportos.

Pelo segundo ano consecutivo, a Delta Airlines recebeu o Cirium Platinum Award pela excelência operacional global, que pesa a pontualidade juntamente com a complexidade operacional e a capacidade de uma companhia aérea de limitar o impacto da interrupção dos voos nos seus passageiros.

Enquanto a Delta obteve apenas o quinto lugar no ranking mundial, 83,63% dos seus mais de um milhão de voos foram pontuais.

A United Airlines (80,46%) ficou em oitavo lugar e a American Airlines (78,29%) em n.º 10, enquanto a Southwest ficou para trás com 74,06%.

Seis dos dez aeroportos mais pontuais do mundo situam-se nos EUA, com o Salt Lake City International Airport a ocupar o lugar mais alto. A Cirium relata que 83,87% dos seus 226.545 voos descolaram dentro de 15 minutos da hora de partida programada.

Mau ano para a Grã-Bretanha

A Ásia e o Pacífico foram consideravelmente mais lentos a abrir as viagens aéreas pós-covid em comparação com o resto do mundo. O Japão reabriu as suas fronteiras internacionais em outubro e duas das suas companhias aéreas - All Nippon Airways (88,61%) e Japan Airlines 88,00% - foram as número 2 e 3 na tabela de liderança da Cirium.

A StarFlyer do Japão foi nomeada a principal transportadora de baixo custo do mundo (95,23% de pontualidade em cerca de 22.000 voos) e o Haneda, de Tóquio, o melhor aeroporto a nível mundial para partidas à hora certa (90,33% de pontualidade em mais de 370.000 voos).

Um avião da Japan Airlines levanta voo do aeroporto de Haneda, em Tóquio. Foto: Kazuhiro Nogi/AFP/Getty Images

Foi um grande ano para viajar para o Médio Oriente, com a adiada Expo 2020 no Dubai e o Campeonato Mundial de Futebol do Qatar, mas os Emiratos (no n.º 7) e a Qatar Airways (n.º 10) aceitaram bem o desafio.

Nenhuma companhia aérea ou aeroporto europeu apareceu no top 10 dos líderes mundiais da Cirium e nenhuma companhia aérea ou aeroporto do Reino Unido conseguiu sequer a nota para o seu ranking regional de melhores desempenhos na Europa.

A espanhola Iberia, com 85,87% de pontualidade em mais de 91.000 voos, foi nomeada a companhia de topo na Europa.

As companhias aéreas internacionais com maior pontualidade, de acordo com a Cirium:

1. Azul Linhas Aéreas (88.93% de pontualidade; 279,722 voos).

2. All Nippon Airlines (88.61% de pontualidade; 162,370 voos).

3. Japan Airlines (88.00% de pontualidade; 165,981 voos).

4. LATAM Airlines (86.31% de pontualidade; 451,651 voos).

5. Delta Air Lines (83.63% de pontualidade; 1,004,684 voos).

6. Avianca S.A. (83.48% de pontualidade; 144,525 voos).

7. Emirates (81.30% de pontualidade; 137,589 voos).

8. United Airlines (80.46% de pontualidade; 789,200 voos).

9. Qatar Airways (78.32% de pontualidade; 152,377 voos).

10. American Airlines (78.29% de pontualidade; 1,076,100 voos).

Os aeroportos com melhor classificação em 2022 foram:

1. Haneda Airport, Tóquio (90.33% de pontualidade tuality; 373,264 voos).

2. Aeroporto Internacional de Kempegowda, Bangalore, Índia (84.08% de pontualidade; 201,897 voos).

3. Aeroporto Internacional de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos (83.87% de pontualidade; 226,545 voos).

4. Aeroporto Metropolitano de Detroit Wayne County, Michigan, Estados Unidos (82.62% de pontualidade; 271,963 voos).

5. Aeroporto Internacional de Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos (82.54% de pontualidade; 233,777 voos).

6. Aeroporto Internacional de Mineápolis-St. Paul, Minesota, Estados Unidos (81.95% de pontualidade; 276,346 voos).

7. Aeroporto Internacional Indira Gandhi, Déli, Índia (81.84% de pontualidade; 411,205 voos).

8. Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, Washington, Estados Unidos (81.04% de pontualidade; 383,250 voos).

9. Aeroporto Internacional El Dorado, Bogotá, Colômbia (80.72% de pontualidade; 273,721 voos).

10. Aeroporto Internacional Charlotte Douglas, Carolina do Norte, Estados Unidos (80.68% de pontualidade; 457,871 voos).