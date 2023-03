Janela ou corredor? Perto do lavatório ou mais perto do cockpit? Refeição ou sem refeição?

Quando Gilbert Ott estava a escolher os detalhes da reserva do seu voo noturno de Nova Iorque para Londres, notou algo de novo na lista de preferências de refeição: além de opções como uma refeição kosher ou vegetariana, havia a opção de saltar completamente o serviço de alimentação.

Ele optou, e bem, por não ter refeição. É algo, diz ele, que todos os passageiros deveriam pensar em fazer.

"Eu rejeito as refeições não importa em que voo", diz Ott, que escreveu sobre a sua experiência no seu blogue, God Save the Points. "A ideia de comer à meia-noite estraga todo o dia seguinte, e penso que a ciência pode provar que prejudica a sua capacidade de recuperar do jet lag".

Embora nem todos estejam tão entusiasmados com a perspetiva de saltar refeições a bordo como Gilbert Ott, algumas companhias aéreas, incluindo a Delta (em que Gilbert estava a voar) e a Japan Airlines (JAL), estão a utilizar a opção "obrigado, mas não obrigado".

Ainda está para se ver se isto vai pegar com os passageiros a longo prazo.

Porque é que as refeições são importantes

Atualmente, a opção "saltar a refeição" só está disponível para alguns passageiros que voam na classe executiva da Delta. Um representante da companhia aérea diz à CNN que, desde o início do programa no ano passado, cerca de 1.000 a 1.500 refeições são voluntariamente recusadas todos os meses.

Isto significa que apenas 0,3% dos passageiros estão a escolher esta opção. Mas é um teste ao que as companhias aéreas poderiam fazer para reduzir o combustível, os custos e o desperdício a bordo.

De acordo com as companhias aéreas, a opção "sem refeições" não se limita a ser ecológica. É também uma questão de personalização.

"Estamos sempre à procura de formas de melhor servir os nossos clientes e criar uma experiência a bordo mais personalizada", diz um representante da Delta.

As refeições representam também uma oportunidade para as companhias aéreas recolherem mais dados sobre os clientes e potencialmente otimizar as opções de catering.

Algumas refeições que não são abertas durante os voos ficam para a tripulação. Foto: Anchiy/E+/Getty Images

Será apenas "greenwashing”?

Críticos da opção de não ter refeição dizem que as companhias aéreas podem estar "a fazer greenwashing", tentando esconder um corte nas despesas sob o verniz da sustentabilidade.

Em 2020, quando a JAL lançou a sua opção de saltar refeições, a companhia aérea ofereceu aos passageiros um kit de cortesia em troca.

Um crítico, Gary Leff, do blogue View from the Wing, chamou ao kit de cortesia "uma moeda de troca" e argumentou que o programa colocava demasiado ónus no passageiro para fazer uma mudança em vez de o colocar na própria companhia aérea.

"Suponho que é ético da parte da Japan Airlines poupar dinheiro reduzindo o desperdício alimentar, mas será uma obrigação ética para o passageiro tomar as suas decisões de refeição pelo menos 25 horas antes da partida ou, por outras palavras, saber se o seu eu futuro vai ter fome?", questionou.

O programa da JAL começou como um teste em algumas rotas. Agora, está disponível para passageiros de qualquer classe em qualquer voo internacional.

Originalmente, chamava-se "opção ética de saltar refeições", mas a palavra "ética" foi abandonada desde então. A oferta do kit de cortesia terminou, e foi substituída por uma parceria com uma instituição de caridade chamada Table for Two.

A companhia aérea diz que, por cada refeição não oferecida, doará uma pequena quantia a esta instituição de caridade que fornece almoços escolares a crianças que vivem na pobreza. Contudo, a companhia aérea não especifica quanto dinheiro doa ou que escolas ou regiões são abrangidas.

Será que os viajantes se sentirão bem consigo próprios se fizerem uma escolha "verde"? Ou sentir-se-ão apenas com fome?

"Do ponto de vista de um cliente, sente-se que se está a ser enganado", diz Joaquin Hidalgo, que, juntamente com Meiling Chen, mergulhou a fundo no mundo do desperdício da indústria aeronáutica para a sua tese de pós-graduação no MIT em 2022.

"Mas penso que deveriam estar mais informados sobre, devo dizer, a complexidade de toda a coisa e o que realmente entra em toda a cadeia de fornecimento de comida para os aviões."

Para as companhias aéreas que não oferecem uma opção "sem refeições", há questões sobre o que fazer com a comida não consumida das companhias aéreas.

Uma sugestão comum é doá-la a bancos de alimentos ou a abrigos. Mas níveis rígidos de regulamentação na indústria aérea, mais as diferentes leis nos aeroportos, significam que isso é quase impossível mesmo que as refeições permaneçam fechadas o tempo todo. Os mesmos regulamentos que impedem os viajantes de trazer fruta, carne ou outros alimentos através das fronteiras também entram aqui.

Então, o que acontece aos alimentos não consumidos pelas companhias aéreas? Algumas companhias aéreas permitem que os comissários de bordo comam as refeições da classe executiva ou de primeira classe intocadas. Mas, na maioria das vezes, ou são incineradas ou despejadas num aterro sanitário.

Joaquin Hidalgo pensa que a indústria da aviação poderia ir na mesma direção que os hotéis que oferecem incentivos aos hóspedes para renunciarem às mudanças diárias de lençóis ou ir simplesmente pelo benefício ecológico.

Ao ser transparente sobre o desperdício de alimentos e educar os viajantes, rejeitar refeições a bordo poderia tornar-se uma declaração ambiental e não apenas uma preferência pessoal - embora minada pelo impacto climático do voo.

E se eu mudar de ideias?

Gilbert Ott diz que a pergunta mais comum que ouve sobre a opção de saltar refeições é "e se eu mudar de ideias"? Afinal, quando se está num tubo metálico no céu, não se pode simplesmente parar para ir buscar um lanche.

Muitas companhias aéreas armazenam lanches a bordo, especialmente em voos de longo curso. Nem sempre são gratuitos, mas o conhecimento de que não passará fome no ar é valioso.

Se está seguro de si mesmo e sabe do que gosta, Ott diz que qualquer opção de personalização é boa.

No caso de Ott, ele voa na mesma rota entre JFK e Heathrow pelo menos uma vez por mês e tem a sua rotina de viagem bem delineada, desde os hábitos de sono até ao que ele guarda na sua bagagem de mão.

Ele também sabe que continuará a dizer "não, obrigado" à comida de avião, por muito tentadora que pareça.

"A companhia aérea pode ter foie gras, lagosta e caviar e mesmo assim eu não vou comer."