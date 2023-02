Uma mulher deu à luz durante a viagem de avião de Tóquio, no Japão, para o Dubai. Tudo aconteceu no dia 19 de janeiro, no voo noturno EK 319 da Emirates, uma viagem que demora 12 horas.

A passageira e o bebé foram assistidos pela tripulação de cabine, que tinha recebido formação em emergência médica para lidar com situações como partos ou ataques cardíacos.

A Emirates disse à CNN Internacional que a mãe e a criança estavam "em condição estável e, ao chegarem a Dubai, foram recebidos pela equipa médica local".

"A saúde e a segurança de nossa tripulação e passageiros são de extrema importância para nós", declarou a companhia.

Nascimentos a bordo de aviões são raros. Geralmente, as companhias aéreas permitem que as grávidas embarquem apenas até o sétimo mês de gravidez.