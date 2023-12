Estas foram as melhores cidades para visitar em 2023 (e há uma portuguesa na lista)

Nota do editor: Inscreva-se no Unlocking the World, o boletim semanal da CNN Travel. Receba as últimas notícias sobre aviação, comida e bebida, onde ficar e outras novidades sobre viagens

Paris foi mais uma vez nomeada como o destino urbano mais atrativo do mundo, de acordo com um relatório anual da empresa de estudos de mercado global Euromonitor International.

O Top 100 City Destinations Index 2023, elaborado em parceria com a empresa de dados Lighthouse, analisou as principais cidades de todo o mundo e classificou-as com base em critérios como o turismo, a sustentabilidade, o desempenho económico e a saúde e segurança.

A Europa reina, com sete das 10 primeiras cidades e 63 países no top 100. As únicas cidades não europeias no top 10 foram o Dubai, no 2º lugar, Tóquio, no 4º lugar, e Nova Iorque, no 8º lugar.

Madrid ficou em terceiro lugar, enquanto Amesterdão, Berlim e Roma ocuparam os lugares 5, 6 e 7, respetivamente. Barcelona e Londres completaram o top 10.

A Ásia teve um bom desempenho nos 20 primeiros lugares, com Singapura (11), Seul (14), Osaka (16) e Hong Kong (17) a figurarem na lista.

O relatório atribui o sucesso da Europa à "urbanização acelerada e à adoção generalizada da tecnologia". Os viajantes querem agora Internet de alta velocidade, opções de reserva flexíveis e espaços para trabalho remoto. Segundo a Euromonitor International, "melhorar a sustentabilidade, as redes de transportes e o impacto social são alguns dos principais objectivos que as cidades estão a adotar hoje em dia para aumentar a competitividade, melhorar a sua oferta turística e proporcionar uma viagem perfeita ao cliente".

Tóquio entrou no top 10 pela primeira vez, o que, segundo o relatório, se deve à melhoria das infra-estruturas turísticas, à flexibilização dos regulamentos relacionados com a covid-19 e ao enfraquecimento do iene - que oferece aos visitantes internacionais uma excelente relação qualidade/preço.

Istambul recebeu o maior número de visitantes internacionais em 2023

Houve quatro recém-chegados ao top 100, que se podem gabar de ter melhorado o desempenho do turismo este ano: Washington DC em 48º lugar, Montreal em 68º lugar, Santiago em 88º lugar e Vilnius em 92º lugar.

As viagens internacionais continuaram a registar uma forte recuperação, prevendo-se que o número de viagens atinja 1,3 mil milhões até ao final de 2023, gerando cerca de 1,7 biliões de dólares em despesas turísticas globais.

As chegadas internacionais a Londres registam um aumento de 17% em 2023 (CNN)

Istambul lidera a lista do número de chegadas internacionais em 2023, seguida de Londres e depois do Dubai. As cidades com o maior crescimento anual foram Hong Kong (2.495%) e Banguecoque (142%), devido ao facto de terem sido das últimas a reabrir após a pandemia de Covid-19.

No entanto, o aumento do número de visitantes pode ser uma bênção mista, com impactos negativos nas comunidades locais e no ambiente. Nadejda Popova, gestora sénior da Euromonitor International, analisou em comunicado as formas como as cidades estão a enfrentar o desafio do turismo excessivo.

"Alguns destinos estão a impor restrições, impostos elevados ou redução da capacidade hoteleira para ajudar a limitar o afluxo de turistas e a preservar o património cultural, enquanto outros adoptam estratégias de dispersão que promovem destinos alternativos ou fora dos circuitos habituais", afirmou.

A responsável previu que o aumento do custo de vida, a flutuação da inflação e a volatilidade geopolítica serão os maiores obstáculos ao crescimento do turismo em 2024 e 2025. Os consumidores procurarão propostas de viagem com uma boa relação qualidade-preço e muitos optarão por férias um pouco mais perto de casa.

As 20 principais cidades no Índice dos 100 principais destinos urbanos da Euromonitor em 2023 são:

1. Paris, França

2. Dubai, Emirados Árabes Unidos

3. Madrid, Espanha

4. Tóquio, Japão

5. Amesterdão, Países Baixos

6. Berlim, Alemanha

7. Roma, Itália

8. Nova Iorque, Estados Unidos

9. Barcelona, Espanha

10. Londres, Reino Unido

11. Singapura

12. Munique, Alemanha

13. Milão, Itália

14. Seul, Coreia do Sul

15. Dublin, Irlanda

16. Osaka, Japão

17. Hong Kong

18. Viena, Áustria

19. Los Angeles, Estados Unidos

20. Lisboa, Portugal