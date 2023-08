Casal idoso troca bilhetes de ida pelos de volta e Ryanair cobra-lhe quase 130€ para imprimir cartões de embarque

Um engano custou 128 euros a um casal de idosos que viajou pela Ryanair. Ruth, de 79 anos, e Peter Jaffe, de 80, imprimiram os bilhetes de regresso em vez dos de ida e a companhia cobrou-lhes uma taxa para imprimir os cartões de embarque.

Os Jaffe, que viajavam do aeroporto Stansted, em Londres, para Bergerac, França, nem queriam acreditar no que estava a acontecer. A Ryanair justificou que a taxa estava de acordo com a política da empresa.

Apesar de ter achado o site da companhia aérea "muito confuso", Ruth acreditava que tinha conseguido imprimir os bilhetes no dia anterior ao voo. Já no aeroporto, percebeu que se tinha enganado.

"Foi nessa altura que me disseram que teria de ir ao balcão da Ryanair para levantar o cartão de embarque e aí cobraram-me £55 (quase 64 euros) por pessoa", contou Ruth Jaffe à BBC.

"Fiquei horrorizada", desabafou. E não terá sido a única, uma vez que a situação provocou uma onda de reclamações em relação às taxas cobradas pela companhia aérea, após a filha do casal denunciar o caso na rede X (antigo Twitter).

Ruth Jaffe contou ainda que ficou "muito nervosa e chateada" com toda a situação, que também obrigou o casal a deslocar-se à outra ponta do aeroporto - o que não foi fácil para Peter Jaffe, que tem uma deficiência.

Num comunicado, a Ryanair lembrou a política da empresa: "Todos os passageiros concordam fazer o check-in online, antes de chegar ao aeroporto de partida. Todos recebem um e-mail/SMS lembrando-os de que devem fazê-lo 24 horas antes da partida. Lamentamos que esses passageiros tenham ignorado o lembrete e não tenham feito o check-in online."