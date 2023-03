Depois de ter deixado a unidade de cuidados intensivos do Hospital de Santa Maria na segunda-feira, o suspeito de matar a neta na semana passada em Vialonga, no concelho de Vila Franca de Xira, foi ouvido pela juíza de instrução criminal do Tribunal de Loures, esta terça-feira. O homem vai agora ficar em prisão preventiva devido às suspeitas de homicídio qualificado.

O avô da vítima deu entrada na prisão de Caxias pouco depois das 17:30, sendo que a medida de coação deverá ser cumprida no quarto piso do hospital do estabelecimento prisional, onde ficará em observação.

O homem estava no Hospital de Santa Maria desde o dia do crime, por se ter tentado suicidar.

Lara tinha sete anos

O caso ocorreu na passada terça-feira. Uma menor de sete anos morreu, durante a madrugada, vítima de ataque com arma branca. O crime ocorreu na freguesia de Vialonga, no concelho de Vila Franca de Xira.

Ao que a CNN Portugal apurou, a vítima foi atacada pelo avô, um homem de 70 anos, que ficou ferido com gravidade.

O alerta foi dado pela mãe, que tinha acabado de chegar a casa, por volta das 04:00. As autoridades foram as primeiras a ser chamadas à habitação, onde a criança coabitava com o avô e a mãe.

Quando os bombeiros de Vialonga chegaram ao local onde ocorreu o crime, a menina ainda apresentava sinais vitais. No entanto, acabou por não resistir aos ferimentos e o óbito foi declarado no local.

O corpo da menina foi levado para a morgue do Hospital de Vila França de Xira.