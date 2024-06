Homem morre atingido por árvore que estava a ser cortada em Viana do Castelo

Um homem de 65 anos morreu na manhã de este sábado, em Viana do Castelo, depois de ter sido atingido por uma árvore que estava a ser cortada, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo a mesma fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, o alerta para o acidente foi dado às 10:42 e o óbito foi declarado no local.

“O homem terá sido atingido por um eucalipto durante trabalhos de corte de árvores”, disse.

No local estiveram operacionais da Companhia de Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, uma Viatura de Emergência Médica do INEM e a GNR.