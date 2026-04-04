Discussão acaba em tragédia em Viana do Castelo. Um homem morreu e outro ficou ferido após caírem de varanda de um centro comercial

Um homem morreu e outro ficou ferido com gravidade, após terem ambos caídos da varanda de um centro comercial em Barroselas, no concelho de Viana do Castelo, disse à Lusa fonte da GNR.

O alerta para a queda, que aparentemente aconteceu no âmbito de uma discussão entre as duas vítimas, foi dado pelas 18:30, segundo fonte do Comando Territorial de Viana do Castelo da GNR, em declarações à Lusa.

A vítima mortal é um homem de 30 anos e o ferido grave, entretanto transportado para uma unidade hospitalar, um homem de 44 anos.