18 de maio de 1996. O dia em que uma final da taça entre Sporting e Benfica se tornou no episódio mais negro do futebol português

A 18 de maio de 1996, numa final que também juntou Benfica e Sporting, vivia-se o dia mais negro do futebol português. Um adepto leonino, Rui Mendes, foi atingido por um very light disparado a partir da bancada encarnada. Na altura levantaram-se muitas dúvidas, que ainda hoje prevalecem, sobre a segurança do Estádio Nacional no Jamor.