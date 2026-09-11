Poucos imaginavam na altura que os Estados Unidos estariam hoje mais divididos do que nunca na sua história moderna. 25 anos depois do 11 de Setembro de 2001, o país e o resto do mundo continuam a sofrer com os estilhaços dos ataques terroristas da Al-Qaeda. Osama Bin Laden foi morto, mas ergueram-se outros fantasmas nas últimas décadas.
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25 anos depois, guerras no Afeganistão, Iraque e agora no Irão: como o 11 de Setembro moldou a atual política norte-americana
- Alexandre Martins
Há 1h e 12min