"50% das pessoas não sabem que a têm". Esta doença é a "principal causa de cegueira irreversível" do mundo e manifesta-se de "forma silenciosa"

É uma doença que pode roubar a visão de forma silenciosa, e que muitas vezes só é detetada quando já é tarde demais. O glaucoma, a principal causa de cegueira irreversível no mundo, afeta cerca de 60 milhões de pessoas em todo o mundo. Luís Abegão Pinto, vice-presidente da Associação Europeia do Glaucoma, deixa vários alertas e recomendações aos portugueses.

