A cada dois minutos uma pessoa deu entrada nas urgências por causa de acidentes domésticos em 2023

As quedas são a principal causa dos acidentes domésticos que, só em 2023, somaram mais de 225 mil casos. Muitos deles têm-se revelado fatais, de acordo com o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, que confirma um aumento deste tipo de acidentes.

Idosos são os mais afetados e entre eles as principais vítimas são as mulheres.