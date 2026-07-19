A epopeia dos exames nacionais e o rol de passagem de responsabilidades

Ao longo das últimas semanas, alunos, pais e professores viveram na expetativa de que os atrasos e as falhas na correção dos exames nacionais fossem resolvidos. Enquanto isso, Luís Montenegro e altos quadros da AD foram dando a mão a Fernando Alexandre e tentando ajudar na gestão política da crise. O resultado foi uma espécie de passa culpas para toda a comunidade educativa, com especial foco nas escolas.