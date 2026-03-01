"A estratégia dos Estados Unidos no Irão vai ser usada pela Rússia nos países bálticos"

A morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, marca um ponto de viragem no conflito desencadeado pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão e abre um período de profunda incerteza política no país. No seu habitual espaço de comentário aos domingos, Paulo Portas considerou que o segundo dia da crise já revela sinais claros de mudança estratégica e institucional em Teerão.