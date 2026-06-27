"A minha filha foi à procura da sua bebé. A casa caiu-lhe em cima. Vamos enterrá-la"

As horas e os dias passam e o balanço da tragédia provocada pelos sismos na Venezuela continua a agravar-se. O número de vítimas mortais já ultrapassa as 1.400 pessoas, enquanto dezenas de milhares permanecem desaparecidas. No terreno, a resposta internacional intensifica-se, com mais de 1.600 socorristas estrangeiros já mobilizados no país para apoiar as operações de busca e salvamento.
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