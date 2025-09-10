VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

"A Missão"

Na memória de todos estão os relatos de sofrimento e angústia das populações que estiveram em risco perante a fúria das chamas que durante praticamente um mês pintou de negro o norte e centro do país.

No terreno, nas aldeias, milhares de bombeiros fizeram o que puderam para salvar pessoas, casas, propriedades, negócios de uma vida. E todos os dias são chamados para resolver estas e outras emergências.

Na véspera do Dia Nacional do Bombeiro profissional mostramos-lhe histórias de homens e mulheres que escolheram fazer vida a cumprir a missão de ajudar os outros.

  • "Quando falamos de felicidade, as emoções falam por elas"
    Ana Valente
Há 51 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Ex-fuzileiro que matou PSP em silêncio no início do julgamento por agredir GNR

Há 2h e 42min
1

Detido homem que incitava à violência contra brasileiros nas redes sociais

Há 2h e 32min
2
07:24

"Temos um número cada vez maior de suicídios e é essencial prevenir". Como funciona o 1411?

Hoje às 08:27
3
01:56

Professor de dança condenado por abusar sexualmente de duas alunas menores na Figueira da Foz

Ontem às 16:42
4

Operação Sagres-Lusitânia. PJ apreende 510 kg de cocaína e faz quatro detenções

Hoje às 10:36
5
02:13

Amigo de jovem que morreu carbonizado é o principal arguido no caso

Ontem às 15:47
6

Armas, extorsão e sequestro: oito suspeitos detidos pela PJ

Hoje às 09:38
7

Ascensor da Nazaré encerrado por tempo indeterminado para manutenção

Hoje às 10:33
8

Criança encontrada descalça e sozinha em Aveiro. PSP suspeita de maus-tratos

Ontem às 12:38
9
01:17

Jovem de 21 anos morto com tiro na cabeça e carbonizado por dívida de 5.000€

Ontem às 15:33
10

Assalto à mão armada a café no Seixal rende 35 mil euros

Ontem às 09:50
11
07:13

Sabe o que é crédito malparado? E porque é que os bancos o vendem a empresas externas?

Hoje às 08:12
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

01:17

Criança encontrada descalça em Aveiro terá fugido de casa e percorrido 12 quilómetros a pé

Há 40 min
01:07

Ofereceu 500 euros pela "cabeça de brasileiros". Acabou detido pela PJ

Há 44 min
02:40

Manutenção não detetou problemas no trambolho do Elevador da Glória 48 horas antes do acidente

Ontem às 21:21
01:42

Uma semana depois da tragédia do Elevador da Glória, a calçada tornou-se num memorial

Há 53 min
07:24

"Temos um número cada vez maior de suicídios e é essencial prevenir". Como funciona o 1411?

Hoje às 08:27
11:25

O Antes e Depois da Brasa nas aldeias da Lousã

Ontem às 21:48
01:10

Diretor executivo do SNS diz que “não há nenhuma relação entre o encerramento de urgências e o desfecho fatídico” de dois bebés

Há 56 min

Mais de 4.000 crianças do primeiro ciclo correm o risco de começar as aulas sem professor

Ontem às 17:22

Despedidas funcionárias acusadas de maus-tratos em creche nos Açores

Ontem às 12:27
07:13

Sabe o que é crédito malparado? E porque é que os bancos o vendem a empresas externas?

Hoje às 08:12