Na memória de todos estão os relatos de sofrimento e angústia das populações que estiveram em risco perante a fúria das chamas que durante praticamente um mês pintou de negro o norte e centro do país.

No terreno, nas aldeias, milhares de bombeiros fizeram o que puderam para salvar pessoas, casas, propriedades, negócios de uma vida. E todos os dias são chamados para resolver estas e outras emergências.

Na véspera do Dia Nacional do Bombeiro profissional mostramos-lhe histórias de homens e mulheres que escolheram fazer vida a cumprir a missão de ajudar os outros.