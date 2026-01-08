"A nossa política externa envergonha-me. Tenho vergonha": Miguel Sousa Tavares critica declarações de Rangel sobre ataque dos EUA à Venezuela

Na 5.ª Coluna desta semana, Miguel Sousa Tavares analisa os planos dos EUA para a Venezuela, após o ataque e a captura de Nicolás Maduro. "Isto é um rapto", assume o comentador, que considera que "o que ele [Donald Trump] quer extrair é petróleo, não é o presidente". "E deixou o regime intocável, como estava". O comentador lamenta a reação do Governo português ao ataque à Venezuela, assumindo ter "vergonha" das declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros, que classificou a intervenção dos EUA como uma ação "benigna"