A "pequena" casa de 30m2 de Ventura tem afinal 70m2 e fica num condomínio com piscina e segurança privadas

Durante o debate com Mariana Mortágua, o líder do Chega garantiu por várias vezes que vive num apartamento de 30 metros quadrados, mas hoje foi obrigado a corrigir. Afinal, a casa comprada apenas pela mulher mede mais do dobro - fica num condomínio privado no Parque das Nações, tem vigilância e piscina. A TVI teve acesso à escritura e a fotografias que mostram como vive o líder do chega.