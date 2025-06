"A pergunta desta gaja?!" Secretário regional da Madeira acusado de insultar deputadas

Está instalada a polémica e a revolta sobre a forma que um governante tratou duas mulheres deputadas. O secretário regional do Turismo e Cultura do governo madeirense ofendeu três deputados da oposição em pleno debate do orçamento regional, dois deles são mulheres que acusam o governante de insultos machistas, sexistas e misóginos. O secretário desvaloriza e garante que é apenas o dia a dia de qualquer parlamento portugês.