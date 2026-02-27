"A probabilidade haver um incêndio nas zonas mais afetadas pelas tempestades põe em risco os bombeiros"

A Liga dos Bombeiros Portugueses está preocupada com os efeitos do temporal na próxima época de incêndios. No Diário da Manhã desta sexta-feira, o vice-presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses alerta para o perigo das árvores que caíram por consequência do mau tempo. O comandante Marco Martins destaca ainda a importância de um plano de emergência para a prevenção de fogos florestais