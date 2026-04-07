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"A saúde oral está muito cara e não há ajudas": várias famílias portuguesas adiam cuidados dentários e a razão está na carteira

Os cuidados dentários estão entre os primeiros a ser adiados, principalmente por serem a despesa de saúde mais pesada para muitas famílias. Em média, representam cerca de 520 euros por ano, um valor que muitas pessoas não conseguem suportar. No entanto, adiar estes cuidados pode trazer consequências graves para a saúde oral e geral.

  • Andreia Marques
    Andreia Marques
Há 15 min
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