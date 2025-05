"A Spinumviva é um cadáver que Montenegro não consegue matar, e quanto mais vamos sabendo, pior é"

No 5.ª Coluna desta semana, Miguel Sousa Tavares analisa o debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, dando a vitória ao secretário-geral do PS, apesar de considerar que a AD é que vai vencer as eleições legislativas de 18 de maio. O comentador da TVI entende que Pedro Nuno Santos “não conseguiu impor-se como alternativa credível e válida”, mesmo que considere que Luís Montenegro esteve pior no debate.