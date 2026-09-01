A TVI e a CNN Portugal estiveram num dos poucos lugares de esperança no meio da catástrofe no Nepal

Quase uma semana após a tragédia, as famílias alimentam a esperança de encontrar os desaparecidos. Muitos atravessam o país até Nuwakot, onde funciona o centro de coordenação das operações de resgate que recebe pessoas resgatadas das zonas afetadas, mas também muitos dos corpos que vão sendo encontrados sem vida. Uma reportagem dos enviados especiais ao Nepal, Sandra Almeida Azevedo e Nuno Gomes Lopes.