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A TVI teve acesso a imagens exclusivas que revelam o que se passava na casa do jovem que matou a mãe em Algés. Para ver esta noite no Jornal Nacional

A investigação da TVI teve acesso exclusivo a vídeos que revelam novos contornos do caso que chocou o país. As imagens mostram um contexto de alegada violência familiar que envolvia vários elementos do agregado, incluindo a vítima mortal. No Jornal Nacional deste domingo vai ficar a conhecer os novos dados da investigação, os testemunhos exclusivos e o retrato de uma família marcada por conflitos e maus-tratos.

Alertamos para a violência de algumas imagens que podem ferir a sensibilidade dos espectadores.

Há 1h e 49min
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